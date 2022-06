Recomiendan mejorar la calidad y eficiencia del gasto público

Si el objetivo del Perú sigue siendo formar parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) hay muchas brechas por cerrar. Un problema casi endémico del país es la baja calidad y poca eficiencia del gasto público. Por ejemplo, de acuerdo con el Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF del MEF, luego de seis meses de caídas constantes, en abril la inversión pública del gobierno nacional creció 8.5% en términos interanuales, y también registra retroceso acumulado de 6.8% entre enero y abril.

Para el periodo de abril, sin el avance del programa Reconstrucción con Cambios (S/ 256 millones), la inversión pública a cargo del gobierno nacional hubiera caído 1.2% en lugar de crecer 8.5%. Al respecto, Flavio Ausejo, Director de Educación Continua de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUCP, recordó que una de las labores más importante del gobierno es utilizar de forma inteligente el presupuesto para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Las familias deben recibir servicios estatales de calidad como salud, educación, seguridad, infraestructura, entre otros; con especial atención hacia las personas vulnerables, como niños y niñas, y familias en situación de precariedad económica. Sin embargo, la situación real dista mucho de este escenario ideal. Para entender qué está fallando, lo primero es discernir si estamos frente a un problema de insuficiente presupuesto para la atender las prioridades o si el presupuesto existente está siendo utilizados de manera ineficiente.

Ausejo, precisó que el problema aparentemente no es insuficiente presupuesto, considerando que existe una tendencia creciente en los ingresos del Estado que el 2001 fue de aproximadamente S/ 112,000 millones, el año pasado fue S/ 129,000 millones y para este año es de S/ 197,002 millones, producto de los altos precios de los minerales, que representan un porcentaje importante de la recaudación por impuestos.

Según cifras del MEF, al cierre de abril ha sido ejecutado el 15.5% del presupuesto anual para inversión pública, por debajo del 17.2% registrado en el mismo periodo del año pasado. En el desagregado, los gobiernos locales lideran el avance de 18% de su presupuesto anual, mientras que los gobiernos regionales andan rezagados con 13% en promedio.

Los gobiernos regionales de Tacna (22%), Junín (20%) y Callao (20%) lideran el avance de inversión pública como porcentaje de su presupuesto anual, mientras que Huánuco (5%), Ica (6%) y La Libertad (7%) presentan los menores avances en ejecución. Para Ausejo, es lamentable el desempeño del gasto de los mencionados gobiernos considerando que tienen población en condición de vulnerabilidad. Por ejemplo, en Huánuco afecta al 36% de su población, La Libertad (entre 24% y 27%) e Ica (9%).

De acuerdo con un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo de 2018, las ineficiencias y derroches del gasto público sumarían un 4.4% del PBI de la región, lo que demuestra que se podría mejorar la provisión de servicios sin necesidad de aumentar el presupuesto. Para el caso peruano, el costo de ineficiencias asciende al 2.5% del PBI, uno de los menores de la región, pero que evidencia un gran espacio de mejora.

Además, de acuerdo con el Índice de Eficiencia Gubernamental del Banco Mundial, Perú ocupa el puesto 95 entre las 193 economías evaluadas, con un puntaje de -0.07 sobre un intervalo de -2.5 y 2.5, muy por debajo de Chile (1.06), Uruguay (0.7) y Colombia (0.07), lo que indicaría una eficiencia débil.

“La baja calidad del gasto público, entendida como la capacidad del Estado para proveer bienes y servicios con estándares adecuados a la población, es una característica de la administración pública en el Perú y en muchos países de la región”, comentó el Director de Educación Continua de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUCP.

PROPUESTAS

¿Tienen los diferentes niveles de gobierno las herramientas necesarias para dirigir y focalizar correctamente la ejecución de los recursos público en beneficio de los más vulnerables? En opinión de Ausejo, mientras estos gobiernos no cuenten con funcionarios capaces y no se tenga un sistema de priorización adecuada de proyectos, no es posible solucionar las ineficiencias actuales ni mucho menos reducir el número de pobres en el país.