Organizaciones piden que empleadores cumplan con beneficios laborales de las trabajadoras del hogar

Con el objetivo de que empleadoras cumplan a cabalidad con la aplicación de la Ley N.° 31047, la Asociación Grupo de Trabajo Redes La Casa de Panchita, con el apoyo de la Defensoría del Pueblo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos lanzaron la campaña “Juega Bonito”. Esta iniciativa busca concientizar también a la población peruana sobre los derechos de las trabajadoras del hogar.

“Con esta campaña queremos lograr que se cumpla con la Ley N.° 31047. Han pasado cerca de dos años desde que fue promulgada, pero hasta el momento existen varios puntos que no se están cumpliendo, lo que perjudica a las trabajadoras y los trabajadores del hogar”, destacó Sofía Mauricio Bacilio, miembro del Consejo Directivo de la Asociación La Casa de Panchita, durante la conferencia de prensa del lanzamiento de la campaña.

A su turno, la defensora del pueblo, Eliana Revollar Añaños, mencionó que todavía falta mucho para garantizar una real protección de las trabajadoras del hogar. “Nos sumamos al pedido de las organizaciones y a la campaña Juega Bonito para que se cumplan los derechos de este sector, ya que históricamente han sido relegadas. Instamos al Estado y a las instituciones competentes a garantizar el respeto a la Ley n.° 31047, Ley de las trabajadoras y los trabajadores del hogar”, manifestó la autoridad.

Por su parte, Miguel Jugo, secretario adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, señaló que hay que poner fin a los abusos que muchas veces se cometen contra las trabajadoras del hogar. “El Estado debe cumplir con la tarea de regular, vigilar y legislar. En ese marco, la campaña Juega Bonito debe servir para que los ciudadanos valoren también esta labor”, remarcó.

Cabe indicar que, según la Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (Enaho), hasta el 2020, había 244 726 personas que trabajan en el hogar, de las cuales un 95.6 % (233 682) eran mujeres y 4 %, hombres (10683). Asimismo, un 86.9 % se encuentra laborando de manera informal y solo el 13.1 % lo hace de manera formal, lo que dificulta aún más que se respeten sus derechos.

Así, a pesar de la promulgación de la Ley de trabajadoras/es del hogar, aún las/los empleadoras/es no cumplen a cabalidad algunos aspectos importantes, como los contratos de trabajo, que deberían ser establecidos por escrito, entregados por duplicado y registrados en el aplicativo web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), en un plazo no mayor de 3 días hábiles de celebrado. Asimismo, no se respeta el derecho a la gratificación por Fiestas Patrias y por Navidad (un sueldo mensual adicional en julio y diciembre), ni la compensación por tiempo de servicios (CTS).

Adicionalmente, es necesario que se cumpla con la jornada máxima de trabajo de ocho horas diarias y cuarenta y ocho horas semanales, además del descanso anual remunerado de treinta días calendario luego de un año continuo de servicios. “También, pedimos al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo cumplir con la fiscalización de las agencias de empleo, para evitar cobros indebidos o retención de documentos prohibidos por la ley”, señaló la representante de la Asociación La Casa de Panchita.

Finalmente, como parte de la campaña, se reitera a las/los empleadoras/es que inscriba a su personal en el Registro del Trabajo del Hogar regulado por el MTPE, donde hasta el 2021 solo se encontraban registradas un total de 101 552 personas.