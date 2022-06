Jesús María: ¿qué debe pasar para que joven se quede con su gallo Claudio?

El gallo Claudio continúa siendo noticia y, esta vez, el subgerente de Operaciones y Control de Sanciones de la Municipalidad de Jesús María, Luis Rivera, salió ante las cámaras de televisión a dar unos alcances sobre el tema que ha indignado a gran parte de la ciudadanía.

Según detalló, Naomi Sotillo sí tiene posibilidades de quedarse con su mascota, a la que adoptó hace un año. Para que esto suceda, tendrían que cumplirse dos requisitos: obtener las firmas de todos los residentes que viven en su vivienda multifamiliar y que el gallo corrija su comportamiento, el cual habría desatado la molestia de algunos vecinos.

En esa línea, el funcionario mostró unas copias que presentó la joven para argumentar que tiene el respaldo de los residentes que viven por su zona; no obstante, al no cumplir con varios puntos, él dijo que no tienen validez.

Ante esto, Luis Rivera recordó que, de acuerdo a la notificación que le realizaron, Naomi Sotillo tiene plazo hasta mañana, jueves 9 de junio, para cumplir con las respectivas firmas de los propietarios. No obstante, podría pedir una ampliación en el caso de que no haya reunido todas las rúbricas.

“Ella puede solicitarle a la municipalidad una ampliación del plazo para recolectar las firmas. Dentro del procedimiento es válido. El mensaje es solucionar el conflicto que se ha generado entre las personas que habitan la vivienda”, comentó el trabajador municipal a Canal N.

¿Qué pasa si no reúne las firmas?

El subgerente de Operaciones y Control de Sanciones de la Municipalidad de Jesús María aseguró que su intención no es arrebatarle el gallo a la joven, sino llegar a un acuerdo que beneficie a todos los vecinos.