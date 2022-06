Chiclayo: rescatan a mono machín en céntrica calle la ciudad

Tras cinco días de seguimiento, un mono machín blanco fue rescatado mientras merodeaba por una urbanización residencial de la ciudad de Chiclayo (región Lambayeque). Se maneja la hipótesis de que el animal fue abandonado por personas inescrupulosas que lo mantuvieron en cautiverio por un tiempo.

Los especialistas del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) entrevistaron a ciudadanos que habían tenido contacto con el espécimen para trazar una ruta, lo que finalmente definió su paradero en la urbanización San Luis. Este merodeaba por los árboles de una institución educativa y del Mercado Modelo.

Para su captura, supervisada por un médico veterinario, se empleó un dardo tranquilizante y una malla . Una evaluación preliminar permitió determinar que presentaba un buen estado de salud.

De inmediato, el primate fue puesto a disposición del personal de Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS) de Lambayeque, y luego fue hidratado y alimentado. Este se había acostumbrado al contacto con los humanos.

Esta acción evitó el riesgo de transmisión de enfermedades a los moradores ante eventuales mordeduras. Además, aseguró el bienestar del animal.

Se usó un dardo tranquilizante para su aprehensión. Foto: Serfor