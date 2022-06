Arequipa necesitan 52 mil toneladas de fertilizantes para salvar campaña agrícola

Pese a la amenaza de crisis alimentaria que se cierne sobre el país, el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) habría negado presupuesto para el traslado de guano de Pisco para suplir los fertilizantes químicos en los cultivos de la región. El presidente de la Comisión de Agricultura del Consejo Regional de Arequipa (CRA), Elmer Pinto, indicó que gestionó la transferencia de S/ 450 mil soles para transportar 1 850 toneladas de ese abono natural. Sin embargo, los funcionarios le dijeron que no hay presupuesto. “Lamentablemente, sostuvieron no hay dinero para una situación de crisis de este nivel”, indicó al autoridad.

El guano sería un paliativo para la cantidad del insumo que necesita la región. La Gerencia Regional de Agricultura y Riego del GRA, indicó que de las 148 mil hectáreas en la región se necesitarían que produzcan 67 mil hectáreas. Para estos campos se requiere 52 mil toneladas, el 20% de la demanda a nivel nacional, para la segunda y más fuerte campaña agrícola del año. Pero con el guano solo cubriríamos el 2.5% de la necesidad. “Vamos a tener problema muy serios y no lo estamos visualizando, tal y como pasó con la pandemia”, refirió.

Pinto aseguró que del 100% de productores, un 10% decidió no sembrar. El 90% restante reducirá su producción a la mitad. Los que produzcan se toparán con altos precios. Si antes un agricultor adquiría una bolsa de urea a S/ 64 ahora deberá sacar de su bolsillo S/ 220. El consejero aseguró que sin la “planta no jala, no se desarrolla y, por lo tanto, no va a repetir su producción”.

Se viene la crisis

El presidente de la Sociedad Agrícola de Arequipa (SADA), Daniel Lozada, sostuvo que la verdadera crisis se manifestará a fin de año. “La hambruna en la región se podría ver en los meses de noviembre y diciembre. Va a ser tan terrible y la paz social va a estar comprometida”, indicó. Presagió que los muchos padres no podrán poner en la mesa alimentos para sus hijos.

Lozada explicó que hace más de 8 meses los productores están usando la tercera parte de los fertilizantes. Si antes por hectáreas se adquirían 10 bolsas, ahora solo compran 3 o 4 bolsas. El dirigente pidió la ayuda de las universidades para buscar alternativas. Esto debido a que la compra de 73 mil toneladas de fertilizantes con S/ 348 millones para el país, por parte de AgroRural, fue declarada desierta y observada por Contraloría.

“No podemos permitir eso. Eso es traición a la Patria y en el estado de emergencia y guerra en que estamos, merecería un fusilamiento”, sostuvo.

Los integrantes del CRA por unanimidad declararon en emergencia la agricultura y la ganadería de la región Arequipa por la escasez de fertilizantes.

Cambios de ministros afectan

Saul Paredes, presidente de las Juntas de Usuarios de la Macro Región Sur, indicó que esta es una de las crisis más complejas que vive la agricultura. La misma es agudizada por los fertilizantes. Señaló que no se puede permitir cambios en el titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) a cada rato. “Por la tarde hablamos con un ministro y al día siguiente ya no es más ministro”, sostuvo Paredes. Añadió que de igual manera la infraestructura hidráulica está muy deteriorada y que el Estado no ha vuelto la mirada para poner solución, como el caso de Majes I.