Madre de Joseph Huashuayo apelará sentencia del PJ por condena de 6 años a González Gagliuffi

Nancy Tenorio, madre de uno de los jóvenes atropellados por Melisa González Gagliuffi, mencionó a La República que apelarán la decisión emitida de la Corte Superior de Justicia de Lima por solo condenar a 6 años de prisión a la acusada.

La progenitora indicó que solicitaron de 10 a 12 años de cárcel; sin embargo, esto al final no se cumplió en la audiencia virtual realizada el último 6 de junio.

“Sí, vamos a apelar. Son dos vidas, no es para 6 años (..) Sí, vamos a presentar una apelación, porque son de 10 a 12 años. Ha sido negligencia por parte de ella al no tener cuidado con los peatones mientras manejaba. Ella estaba acelerando en todo momento, por eso fue una negligencia. Volcó encima de los muchachos. Siguió acelerando de manera imprudente y no ha frenado pese a que estuvo a 250 metros del lugar”, dijo en comunicación con este diario.

PUEDES VER: Poder Judicial condenó a 6 años de prisión a Melisa González Gagliuffi por atropellar a jóvenes

Por otra parte, precisó que en el Juzgado decidieron reducir la pena de 10 a 6 años porque la implicada tiene un hijo en la actualidad. Tras la sentencia, la progenitora conoció que Melisa González Gagliuffi también apelará para que le otorguen un menor número de prisión.

“Sí, ellos quieren apelar pese a los 6 años bajos que le han dado. Nosotros también vamos a apelar para que sea completa. No puede ser tan bajo”, acotó.

Caso estancado desde 2019

El 11 de octubre de 2019, tres jóvenes identificados como Joseph Huashuayo (28), Christian Buitrón Aguirre (35) y Luis Vega Palacios (31) fueron atropellados por Melisa González Gagliuffi en la avenida Javier Prado, en San Isidro.

El terrible hecho terminó con la muerte de los dos primeros. Tras ello, se le dictó solo 4 meses de prisión preventiva a la implicada; sin embargo, la acusada salió al mes de dicha medida cautelar. La familia de Joseph Huashuayo emprendió una lucha para que se haga justicia, ya que la víctima era un joven con muchos proyectos y que solo se encontraba camino a una entrevista de trabajo.

Asimismo, la madre en una entrevista pasada a La República sostuvo que su hijo aún estaba vivo tras el accidente, pero demoraron en trasladarlo a un centro de salud cercano.