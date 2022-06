Hija de comerciante asesinada en Ate por resistirse a robo: “Era mi mejor amiga y me la quitaron”

Con un abrazo. Así se despidió Dolores Espinoza de su única hija cuando pasado el mediodía salió de su casa tras haber almorzado. Ninguna imaginó que sería la última vez que se verían ni que, la tarde del lunes 6 de junio, unos delincuentes intentarían robarle a la madre de familia y le dispararían a solo pasos de su hogar en Huaycán, Ate.

La comerciante tenía más de 10 años de experiencia en la venta de quesos e incluso durante pandemia siguió en el negocio para sustentar los gastos de su hogar junto con su esposo.

Mary, hija de Dolores, señala que su madre guardaba bien el dinero de las ganancias del día y lo demás lo tenía en una bolsa. Así, sospecha que en el momento robo ella se habría negado a dar los billetes que tenía, de aproximadamente 1.000 soles.

Asimismo, contó que la relación que tenía con su progenitora era muy estrecha y de suma confianza. “Me la mataron, era mi mejor amiga, y me la quitaron... (Ayer) vino al mediodía y a la hora del almuerzo. Cuando yo estaba deprimida por haberme pintado el cabello, me abrazó y me dice: ‘Hijita, para todo hay solución, menos para la muerte’. Eso fue todo y salió a trabajar”, manifestó.

La familia sostiene que la Policía ha intervenido a un sujeto luego de rastrear el GPS del celular que robaron a la comerciante. Piden que las investigaciones se den de manera rápida y condenen a los culpables.

Asimismo, resaltan que no es la primera vez que la delincuencia se apodera de la zona, por lo que exigen mayor seguridad en el lugar.