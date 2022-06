Elecciones internas: ONPE publica listas ganadoras de 18 organizaciones políticas en Piura

La Organización Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicó los resultados de las elecciones internas el pasado 15 y 22 de mayo en la región de Piura en toda la nación. Producto del sufragio de afiliados y delegados, eligieron a los candidatos que, posiblemente, representarán a 13 partidos políticos y cinco movimientos regionales en las próximas Elecciones Regionales y Municipales 2022.

Las listas ganadoras, en su mayoría la única opción presentada por las organizaciones políticas, fueron las siguientes: en el caso de los movimientos regionales que postularán al Gobierno regional figuran el excongresista Mario Quispe Suarez, por Fuerza Regional; Santiago Paz López, por Región para Todos; el exgobernador Reynaldo Hilbck Guzmán, por Unidad Regional; la exparlamentaria Angélica Palomino Saavedra, por Piura Renace; y Luís Neyra León, de Contigo Región.

Por otro lado, en el caso de los partidos políticos, son 11 aquellos que aspiran al cargo público de mayor autoridad en el departamento. En Piura, Alianza para el Progreso tiene como candidato al excongresista fujimorista Edward Zarate Antón; Perú Libre, a Carlos Siraishi Orna; Fuerza Popular, a Marvin Alvarez Arechaga; Somos Perú, Luís Dioses Guzmán; Renovación Popular, a Corina Rojas Ríos; Juntos por el Perú, a Manuel Parodi Ruesta; y Podemos Perú a Sofiana Graciano Guerra.

Siguiente fase

Cabe señalar que, luego de las elecciones internas, el siguiente paso es la inscripción de las listas de candidatos, proceso que se podrá realizar hasta el día 14 de junio. En esta fase, las organizaciones políticas deben presentar las hojas de vida de sus aspirantes a cargos públicos, así como los planes de gobierno, declaraciones juradas de rentas, entre otras documentaciones.