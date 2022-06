Coronavirus en Perú: detectan en el Perú linajes BA.4 y BA.5 de ómicron

El ministro de Salud, Jorge López, confirmó que se han detectado casos de pacientes con los linajes BA.4 y BA.5 de la variante ómicron en nuestro país y que hasta el momento ninguno de ellos ha requerido de atención hospitalaria.

La detección del linaje BA.4 se ha dado en seis muestras, todas en Lima metropolitana, mientras que el linaje BA.5 se ha encontrado en una muestra tomada a una persona procedente de Áncash. Sin embargo, no se descarta que haya más casos, pues cada semana solo se secuencian cerca de 400 muestras, de las cuales más de la mitad son de la capital, explica el biólogo molecular del Instituto Nacional de Salud (INS), Víctor Jiménez.

Sobre los casos detectados, el experto señala que ha habido ‘’tres contagios independientes’' del linaje BA.4 de los seis que hay en total; es decir, el virus llegó por ‘’tres puertas distintas’'.

Alza de casos

En tanto, el Ministerio de Salud (Minsa) informó que en las últimas semanas se han registrado contagios focalizados en distritos de Lima metropolitana, como La Molina, Ate y San Martín de Porres.

Al respecto, Jiménez no descarta que el incremento, el cual ‘’no es abrupto, pero sí detectable’', esté ligado a la llegada de los linajes en mención. A ello se sumaría el alza del linaje BA.2.12.1, que arribó al Perú a mediados de abril y que es el predominante al día de hoy.

Minsa fortalece proceso de vacunación con “Bicivacúnate”. Foto: Minsa.

Si bien no se detectan casos de la variante delta u otras que no sean ómicron, el biólogo molecular asevera que no significa que no estén en circulación, solo que sería en “muy baja cantidad”.

En ese sentido, el Minsa, por medio del INS, continuará monitoreando el comportamiento de las variantes, así como la repercusión epidemiológica que puede haber en el país.

Vacunas como defensa

Sobre cómo hacerle frente a esta situación, Jiménez dice que ‘’la única arma masiva que tenemos para luchar (…) es la vacuna contra la COVID-19′'.

En esa línea, indica que “hay cierta evasión inmune de estos linajes BA.4 y BA.5″; es decir, las vacunas tienen menor efectividad respecto a la protección que brindan. Por ello, añade, es importante que las personas cuenten con su esquema completo de vacunas contra la COVID-19: tres o cuatro dosis, según corresponda.

A la fecha, en nuestro país la cobertura de la tercera dosis en mayores de 12 años es del 62.5%, mientras que más de un millón 46 mil personas ya han recibido su cuarta vacuna, de acuerdo al Minsa.

El ministro López también reiteró la importancia de las vacunas. “Es indispensable que todos los sectores, los diferentes niveles de gobierno y la sociedad en general contribuyan a completar sus dosis respectivas contra la COVID-19″, manifestó.

Ahora bien, los sublinajes en cuestión han causado problemas en países como Sudáfrica, donde aparecieron por primera vez; Portugal y Austria; sin embargo, no se puede saber con certeza si es que la llegada del BA.4 y BA.5 ocasionarían una cuarta ola en el Perú, ya que ‘’los escenarios internacionales no se pueden extrapolar tan directamente”, sostiene Jiménez.

Según el INS, hasta la fecha hay 116 linajes descendientes de la variante ómicron a nivel mundial, de los cuales 36 han sido detectados en el Perú. De estos, BA.4 y BA.5 son considerados de preocupación, alertó el ministro López.