Congreso: pretenden aprobar hoy la insistencia de la contrarreforma universitaria

No tardaron nada. Ocho días después de que el Ejecutivo observara la autógrafa de ley que atenta contra la Sunedu, la Comisión de Educación del Congreso acordó debatir hoy el predictamen de la insistencia de esta propuesta que ha sido rechazada no solo por los rectores y estudiantes sino también por el Consejo Nacional de Educación, la Defensoría del Pueblo, la Unesco y el Minedu.

La sesión empezará a las 3 p.m. Y según adelantó, desde Ica, el presidente de este grupo de trabajo, el legislador de Renovación Popular Esdras Medina, se persistirá en la aprobación de la iniciativa que pretende incorporar a representantes de las universidades en el consejo directivo de la Sunedu, en una figura similar a la Asociación Nacional de Rectores (ANR).

“La Comisión de Educación tiene una enorme oportunidad de demostrarle al país que cometió un error; por eso debe revisar las observaciones del Ejecutivo, analizarlas con mayor profundidad, debatirlas sin apresuramientos y finalmente no insistir en estos retrocesos”, recomendó el exministro de Educación Ricardo Cuenca.

Sin embargo, es poco probable que suceda eso. La parlamentaria Flor Pablo alertó que, hasta anoche, los miembros de la Comisión de Educación no contaban con el predictamen de insistencia, lo cual era grave porque no sabían el contenido del mismo. “Es un error insistir con una ley observada y con tanta oposición, no dando tiempo a la revisión del nuevo predictamen y no priorizando un mayor debate. Esto es una muestra del proceso mal llevado para aprobar una norma de esta envergadura”, agregó.

Así, según pudo conocer La República, dentro de la Comisión de Educación hay confianza en que se apruebe la autógrafa de ley por insistencia, como ocurrió en diciembre pasado.

Y es que la denominada contrarreforma universitaria goza del respaldo de las bancadas de Renovación Popular, Fuerza Popular, Perú Libre y Acción Popular; teniendo como rostros visibles al mismísimo presidente de la Comisión de Educación, Esdras Medina; así como a Tania Ramírez, Raúl Huamán, Álex Paredes, Edgar Tello, Waldemar Cerrón y Darwin Espinoza.

Estos últimos parlamentarios se han reunido con diversas autoridades de universidades no licenciadas; así como con rectoras que se oponen a la Sunedu, como la de San Marcos.

“Lo lógico ahora es que los legisladores Edgar Tello, Álex Paredes y Paul Gutiérrez, que se desligaron de Perú Libre para ser la bancada del presidente Pedro Castillo, cambien su postura y voten en contra de la norma, siendo consecuentes con el Ejecutivo, ¿no?”, se preguntó el exministro Ricardo Cuenca. Lo mismo espera la congresista Flor Pablo, quien pidió a sus colegas apostar por cambios que no boicoteen lo avanzado.

Acciones desde la Sunedu

Ante este peligro, ayer, la Procuraduría Pública de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) presentó una nueva medida cautelar ante el Segundo Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de suspender provisionalmente el procedimiento parlamentario de aprobación y promulgación de la autógrafa de ley hasta que se resuelva la acción de amparo en marcha.

Según la Sunedu, existe una grave amenaza porque la audiencia única está programada recién para el 12 de julio; lo cual podría realizarse, ya muy tarde, cuando la citada norma esté publicada y haya entrado en vigencia, considerando que la legislatura ordinaria del Congreso concluye el 17 de junio.

“Si no se paraliza de forma inmediata, esto podría ser irreparable, porque los cambios ya se habrían dado con la aprobación del Pleno. Por ejemplo, el dictamen plantea que en 30 días cese el consejo directivo. Si es así, no podrán seguir con el licenciamiento de carreras o facultades. Este caso no puede ser visto como uno más. De por medio está la calidad universitaria”, ha manifestado a este diario el procurador de Sunedu, Mac Donald Rodríguez.

Asimismo, desde la sociedad civil, Foro Educativo acaba de informar que se ha superado la recolección de las 5.000 firmas necesarias para presentar una demanda en el Tribunal Constitucional (TC) contra la polémica iniciativa. Los estudiantes, por su parte, lamentaron que la Comisión de Educación no haya respondido los diversos oficios que enviaron pidiendo una reunión sobre este grave problema.

Observaciones del ejecutivo

1. SOBRE RECTORÍA DEL MINEDU. La iniciativa retira la rectoría del Ministerio de Educación respecto a la política de aseguramiento de la calidad de la educación superior. La deja acéfala.

2. SOBRE CONSEJO DIRECTIVO DE SUNEDU. Atenta contra la imparcialidad y autonomía de la Sunedu al incorporar a 3 representantes de las universidades, elegidos por rectores. Se acerca al esquema organizacional de la ANR.

3. SOBRE LICENCIAMIENTO. La Sunedu ya no tendría la potestad de aprobar o denegar solicitudes de licenciamiento de facultades, escuelas y programas. No habría control.

4. SOBRE SEPARACIÓN DE PODERES. Extingue a la Sunedu como organismo técnico especializado. Invade competencias del Ejecutivo y vulnera separación de poderes.

5. SOBRE FINANCIAMIENTO DE UNIVERSIDADES. Las universidades públicas dejarán de percibir financiamiento gestionado por el Ministerio de Educación.

6. SOBRE SINEACE. Afecta reorganización del Sineace.

7. SOBRE FALLO DEL TC. Se dispuso crear una superintendencia para evaluar a las universidades y ratificó su autonomía.

Reacciones

Flor Pablo, congresista

“El voto decisivo está en la bancada magisterial, cercana al presidente Pedro Castillo. El Ejecutivo ha observado esta ley y en concordancia con esto, esperamos hoy la reflexión de sus congresistas”.

Ricardo Cuenca, exministro de Educación

“Sería una buena señal que el Congreso, que tiene una baja popularidad, apueste por la mejora de la Sunedu y no insista en debilitarla. Es necesario que hoy analicen las observaciones del Ejecutivo”.

La clave

El bloque parlamentario a favor de la reforma universitaria alista otra acción de inconstitucionalidad ante el TC. Esta medida, que cuenta con el respaldo de 39 legisladores, será presentada si el Pleno aprueba la norma por insistencia.