Tacna: vecinos retienen a hombre acusado de robar celular

Los vecinos de la avenida Tarata, en el distrito Alto de la Alianza, en la ciudad de Tacna, atraparon a un sujeto sindicado de robar un celular a una joven durante el último fin de semana.

De acuerdo a radio Uno, los vecinos salieron a auxiliar a la víctima cuando escucharon sus gritos. Es así que lograron atrapar al presunto ladrón.

Una persona, que se encontraba en el lugar del hecho, captó imágenes de lo que ocurrió. En el video se puede apreciar que un grupo de vecinos mantuvo tendido en el piso al hombre y le increpaban por lo que hizo.

Tras ello, el supuesto asaltante pretendió moverse y los vecinos no se lo permitieron. “¿Cómo vas a pedir por favor si le has asaltado a una niña? O sea, cuando ella te dijo que no le asaltes, ¿tú has pensado?”, le indicó una de las vecinas.

Otro hombre lo golpeó en el piso y le increpó que haya utilizado un cuchillo para amenazar a la menor. Hasta el lugar llegaron efectivos de la Policía Nacional y del Serenazgo, quienes detuvieron al sujeto.

La semana pasada, representantes de sindicatos de choferes, taxistas y empresas privadas se presentaron en la sede de la Región Policial para solicitar acciones que detengan el incremento de la delincuencia en las calles.