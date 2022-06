SMP: menor de 8 años muere tras desmayarse luego de 3 minutos de que lo dejaran en el colegio

Desde la morgue de Lima, Mary Luz Espino pide justicia, ya que aún no puede creer que la mañana de este lunes 6 de junio despedía a su único hijo en el colegio Sagrado Corazón de Jesús, de San Martín de Porres, y ahora llora su muerte.

Solo fueron minutos los que el menor de 8 años estuvo dentro de la institución y luego llamaron a su madre para decirle que se había desmayado en las escaleras. La progenitora asegura que su pequeño no estaba enfermo, por lo que tiene muchas dudas por el extraño fallecimiento.

“Mi hijo es sano, no sé lo que pasó en el momento en el que él subió las escaleras porque solo llegó hasta el segundo piso, no llegó ni a su salón. La directora me pasó la voz, pero lamentablemente en el momento en el que se necesitó movilidad para llevarlo de emergencia, desapareció la directora, no estuvo”, declaró indignada para Exitosa.

El niño fue primero trasladado a una posta y tras ello al Hospital Cayetano Heredia, donde lamentablemente murió. La familia espera los resultados que indiquen la causa del deceso.

Existen múltiples versiones de lo que habría sucedido. Sin embargo, en lo que coinciden los testigos es que ni los profesores ni la directora auxiliaron al estudiante.

“Que se hagan responsables de mi sobrino. Ya se fue, ya partió, pero que se esclarezca, que la directora asuma, que dé la cara, que la profesora dé la cara, que dé apoyo a mi sobrino”, sostuvo la tía del menor.