Piura: Federación Médica exige pago de sueldos a personal de salud

Alrededor de 200 profesionales de la salud, de los diferentes establecimientos, exigen el pago de sus horas extra que les adeuda la Dirección Regional de Salud, advirtió la Federación Médica de Piura.

La presidenta de la institución, María Lupu Girón, refirió que se trata de médicos y personal asistencial de diferentes hospitales y establecimientos de salud de Sullana, Paita y Chulucanas, quienes pondría en riesgo la atención de pacientes infectados de dengue, y de las atenciones por emergencia.

“Los médicos y personal asistencial no accederán, pues ya no creen en las autoridades. Desde el 2020 hay impagos más de 200 médicos y mucho más personal que se enfermó y dio todo por salvar las vidas de miles de piuranos, y hasta ahora no se les paga ese derecho”, señaló

Aseveró que es responsabilidad de la Diresa gestionar el pago de los trabajadores que día a día exponen su vida, y merecen la remuneración de las horas adicionales que realizaron, y que en un principio las autoridades médicas se comprometieron a cancelar.

A través de medios locales, María Lupu sostuvo que en Piura se está realizando una mala administración del sector salud con respecto al dengue, por lo que sugirió al director regional de Salud, Fernando Agüero Mija, dar un paso al costado.

“Si el director de salud no escucha y cree que es autosuficiente en el manejo del dengue y de otros problemas de salud, que dé un paso al costado. Él necesita trabajar articuladamente con otras instituciones y ese es el pedido de la Federación Médica, si el doctor Agüero sigue con esa actitud, que por favor dé un paso al costado y deje el manejo y dirección de salud a un profesional que escuche”, dijo Lupu.