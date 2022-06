Piden ayuda para trasladar a Lima con carácter de urgencia a bebé prematuro en riesgo de morir

Una mujer con 28 semanas de gestación ingresó este lunes 6 al Hospital Regional de Chachapoyas debido a que su embarazo está en riesgo y su prematuro bebé podría nacer en cualquier momento. Los exámenes médicos determinaron que el hijo de Yanet Guerrero Mego tiene las pulsaciones muy bajas y está perdiendo líquido amiótico, motivo por el cual le indicaron que no resistirá mucho tiempo.

Dada esta situación, el Ministerio de Salud (Minsa) se puso en contacto con los diferentes hospitales de Lima para que puedan encontrarle una cama. Después de las 12.00 p. m. les informaron desde el hospital 2 de Mayo que les habían reservado una cama, pero que era necesario el traslado aéreo de la paciente. Esto debido a que el Hospital Regional de Chachapoyas no está preparado para atender este tipo de emergencias.

Respuesta del Hospital 2 de Mayo cuando le solicitaron una cama para Yanet Guerrero. Foto: difusión

En estos momentos, Guerrero Mego se encuentra en observación y a la espera de que el Minsa solicite un apoyo a las Fuerzas Armadas con el objetivo de facilitarles un vehículo aéreo del Ejército que las traiga desde Amazonas a la capital para salvar la vida de ella y su bebé.

El hospital 2 de Mayo le aseguró una cama a la mujer embarazada, pero necesitan que el Minsa y las FF. AA. les ayuden con el traslado aéreo desde Chachapoyas a Lima. Foto: Minsa

Su otra lucha

En estos momentos, luchar por su vida y la de su bebé es lo que más anhela Yanet Guerrero. Sin embargo, esa no es la única batalla que ha tenido que afrontar, puesto que también está en busca de justicia por un crimen que, según ella, adjudicaba injustamente a su padre.

Hace unos meses designaron a Antonio Fernández Jerí como nuevo jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, decisión que rechazó Guerrero porque alega que él fue uno de los que le pidió dinero a cambio de ayudar a su padre. Ella rechazó la propuesta y denunció el hecho. Poco después se archivó el caso.

“Fuimos a un edificio en la avenida Grau. Yo pensaba que nos íbamos a reunir con Peláez, porque esa era la idea. Pero el fiscal no estaba y nos recibió la secretaria (Nilda Caja Culqui). Al rato apareció (Juan) Fernández Jerí. Fernández me dijo que todos los trámites y papeleos los iba a hacer con ellos y también el pago era con ellos. Nosotros no teníamos un sol para darle, pero lo que quería era pedirle al fiscal de la Nación que dejen salir a mi papá. Esa fue mi idea tonta”, le contó Guerrero a La República.

Actualmente, el Ministerio Público decidió reabrir el caso y la investigación contra Fernández Jerí.