Manchay: ladrones entran a una vivienda y roban hasta la alcancía de una niña

Unos delincuentes ingresaron a una vivienda muy humilde ubicada en la zona de Manchay, donde robaron varios electrodomésticos y hasta la alcancía de una niña.

Según información de América Noticias, los hampones entraron al hogar cuando la familia no se encontraba presente. Asimismo, se supo que rompieron la chapa de la puerta principal y los cerrojos de cada habitación.

La víctima señaló que los sujetos se llevaron el único televisor que tenían, así como otros artefactos de uso diario. Además, a los malhechores no les bastó con los equipos de valor, por lo que revisaron la mochila del colegio de la pequeña del hogar y se llevaron su alcancía con todos sus ahorros.

“Ingresaron a mi cuarto, al cuarto de mi niña. Teníamos alcancía, celulares. Todo se han llevado, cuando yo llegué todo estaba tirado”, dijo la madre de familia al medio de comunicación.

La mujer sostuvo que los agentes de la PNP de la comisaría de Manchay no se han acercado hasta el momento a su vivienda. Ella, quien teme a posibles represalias, pidió a las autoridades que atrapen a las personas que tanto daño le han hecho a su familia.

“Yo me fui a hacer la denuncia, pero me han dicho que espere hasta el lunes para que me entreguen la constancia de denuncia y que espere las averiguaciones que ellos van a realizar. Hasta el momento, no ha venido nadie. Me siento frustrada, no sé por qué no hacen nada con la delincuencia”, señaló.