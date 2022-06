Jefe del Frente Policial Apurímac: Los comuneros son azuzados por otras personas

Se cumplió un mes del Estado de Emergencia en Challahuahuacho y Coyllurqui ¿Cuál es su balance?

Ha pasado un mes del Estado de Emergencia. Se ha tratado de no entrar en confrontación porque estaban en proceso de diálogo con el gobierno y la empresa. Para no obstaculizar ese proceso, la policía fue muy cauta. Pero ahora que ya terminaron todo tipo de diálogo, vamos a imponer el principio de autoridad.

¿Hay alguna nueva disposición?

La directiva es el Decreto Supremo que indica que están suspendidas las tres garantías principales de la persona: libre tránsito, derecho a reunión, la inviolabilidad de domicilio están suspendidas.

La comunidad de Huancuire denunció que intentaron desalojarlos hace unos días.

La última vez no fue un acto que la policía haya pretendido desalojar. Los comuneros se han posicionado en lo alto del cerro. Por la parte baja de esta montaña, hay una vía hacia la minera. Los trabajadores pasaron por ahí, hablaron con los comuneros, les dijeron que no había ningún problema que hagan trabajos, pero cuando comenzaron a realizar su labor acompañados por la policía, fueron atacados. No fuimos a enfrentarlos, fue una acción sorpresiva de los comuneros.

¿Era necesario que acompañe la policía?

La policía está en los diferentes puntos, cuando los trabajadores se fueron hacer esas labores, solicitaron que por favor la policía los acompañe, porque temían ser agredidos.

Se han registrado comuneros heridos graves...

Por nuestro lado también hay policías contusos. Les lanzaron piedras.

¿Cómo los atacan?

Con piedras utilizando una cuerda que ellos llaman huaracas. Atacan desde la parte más alta de los cerros, es más fácil para ellos.

¿Ya se conoce a los responsables del ataque al campamento minero?

En la zona de Charcascocha hay un cerro donde los comuneros están acantonados, en un grupo de 10 a 15, cuando ven que están yendo trabajadores, llaman al resto de comuneros y corren a tomar el cerro inmediatamente . Hemos visto por conveniente realizar un trabajo policial para retomar todo esto y si se tiene que detener personas, se les detendrá en el momento del desalojo que se tenga que hacer. Se debe tener en cuenta que no se intervino para no entorpecer el diálogo con la empresa y el Estado como ente mediador. Pero ahora nosotros tenemos que actuar firmemente como establece la ley.

¿La operación que anuncia se hará en el marco del Estado de Emergencia o es una orden de desalojo?

El estado de emergencia nos permite hacer eso, imponer y cumplir lo que establece DS. Si está prohibida reuniones, no pueden estar reunidos, inmediatamente nosotros tenemos que utilizar la fuerza para disolver, simplemente así.

Los comuneros los acusaron de usar armas de fuego...

Ellos utilizan cualquier mecanismo de defensa para desprestigiar a la policía, están azuzados por personas detrás de ellos. La policía tiene la obligación ,cuando está en peligro la vida de una persona o cuando estamos en una acción represiva o de violencia contra la policía o civiles, de utilizar material lacrimógeno o sus perdigones de goma que son permitidos.

¿Han identificado azuzadores?

Si están identificados, se están realizando todas las diligencias. Se acopian todas las evidencias para que el fiscal pueda solicitar la detención.

¿Además de los dirigentes hay otros investigados?

Sí. No le puedo precisar, si no vamos a crear un problema en ellos y van a tratar de evadir y escapar si le damos la información. Hay otras personas que están detrás que, no solo son comuneros.

En la policía también hay denunciados por abuso de autoridad.

Como mecanismo de defensa siempre utilizan el abuso de autoridad. Los delincuentes más evidentes que son capturados denuncian abuso de autoridad. Es normal para ellos, para contrarrestar la acción delictiva que están realizando.

¿Cuántos policías están en la zona de emergencia?

No es conveniente dar esa información porque estamos haciendo un trabajo diligente. Nosotros estamos esperando el apoyo logístico, de repente efectivos de alguna especialidad más para poder implantar el principio de autoridad en el lugar. Hay que pensar que el lugar no es una zona desértica, no es un lugar plano, es una geografía muy agreste porque tiene cerros y cerros.