Chiclayo: Colegio de Ingenieros constató deficiencias en obra de avenida Balta

El Colegio de Ingenieros de Lambayeque (CIL) realizó una inspección a la construcción de la obra Renovación de veredas; adquisición de mobiliario urbano; en la avenida José Balta, entre av. Pedro Ruiz Gallo y la av. Garcilaso de la Vega de Chiclayo. La inspección se efectuó el último viernes 3 de junio entre las avenidas Garcilaso de la Vega y Bolognesi, en la región Lambayeque.

En diálogo con La República, el decano de la referida institución, Carlos Burgos Montenegro, refirió que existe la ausencia del Organismo Técnico de la Administración de Servicios de Saneamiento (Otass) y la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (Epsel) para supervisar las intervenciones que se hacen. Aseguró que se viene perjudicando las conexiones de agua y desagüe.

“Al romper las veredas se están dañando las conexiones sanitarias de agua y desagüe. Y, de manera particular, hemos detectado la ausencia de las oficinas comerciales de Otass o Epsel porque hay tiendas comerciales que tienen varios puntos de agua y un solo punto de desagüe; es decir, muchos predios no facturan en su recibo el uso del sistema de desagüe . Lo que mal empieza, mal acaba”, explicó Burgos Montenegro.

Burgos Montenegro, de acuerdo a las conclusiones de la comisión de Medio Ambiente y Fauna Silvestre, se ha puesto en riesgo la vegetación que alberga a decenas de aves . Al respecto, el residente de la obra se ha comprometido a entregar información sobre los estudios de impacto ambiental que justifican la ejecución de la obra.

Tras reportarse la caída de árboles plantados en la zona producto del inicio de las obras, el ingeniero Carlos Burgos precisó que estos árboles no tuvieron mantenimiento y se construyeron jardineras sin ningún criterio técnico .

“Estos árboles han sido sembrados desde hace años y, al no tener mantenimiento, han crecido torcidos. Hay que precisar también que las jardineras no han crecido junto al árbol, pues estas infraestructuras nacieron después de la instalación del árbol . Estos tipos de árboles no ameritan que tengan una jardinera porque puede ser que el crecimiento de su raíz sea el doble de su altura del árbol. Esto provoca una afectación de la infraestructura y la edificación presente en la avenida Balta”, mencionó el especialista.

En otro momento de la entrevista, Burgos Montenegro calificó como un despilfarro o asignación inadecuada de dinero público en la obra de la avenida Balta . Esta aseveración se dio, de manera particular, por el buen estado de las veredas en el tramo de la calle Junín y la avenida Bolognesi, en inmediaciones de un centro comercial y un grifo.

“Yo creo que hay que saber invertir el dinero y, en lugar de intervenir un tramo que está en buenas condiciones, se puede llevar bienestar a otro lugar. Yo creo que a nadie le sobra dinero y, de manera particular, a la municipalidad de Chiclayo”, aseguró.

Para este viernes 10 de junio, el CIL espera tener una respuesta de los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), a fin de sostener una reunión para el debate y levantamiento de observaciones. En un escenario adverso para el diálogo, Burgos Montenegro aseguró que emitirán un pronunciamiento.