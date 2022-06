Buscan a dos tripulantes que llevan desaparecidos cuatro días

Familiares están desesperados por la desaparición de dos padres de familia. Santos Jacinto Fiestas y Edilberto Preciado Zarate están perdidos desde el jueves 2 de junio. Ellos estaban en una embarcación cuando sus parientes les perdieron el rastro.

El último martes 10 de mayo, los dos capitanes y Jhonatan Gálvez Vargas abordaron la embarcación chalaca Kingfisher para ir hasta Puerto Vallarta, México, donde se iba a realizar una actividad marítima de botes recreativos.

Todo marchaba con normalidad; sin embargo, el 2 de junio se presentaron inconvenientes aún desconocidos. Producto de esto, sus familiares les perdieron el rastro a los tres experimentados trabajadores . La tensión y angustia ya se sentía.

PUEDES VER: Conoce los 74 países a donde los peruanos pueden viajar solo con DNI o pasaporte

Mientras buscaban respuestas, unos pescadores dieron con uno de los desaparecidos: Jhonatan Gálvez Vargas . El rescate quedó registrado en un video, en el que se ve el deteriorado estado de salud del mencionado.

Con las manos y sin poder hablar, el capitán dijo que había estado 2 días y medio a la deriva . En todo ese tiempo había estado encima de una boya.

Por su parte, Ángel Santos, uno de los seis hijos de Santos Jacinto Fiestas, está pidiendo a los expertos que continúen con los trabajos de rescate a fin de ubicar a los dos capitanes, quienes salieron del Callao.

Asimismo, exigió que se investigue el caso para determinar cuáles fueron las causas exactas por la que la embarcación falló en medio del mar.

“Queremos saber qué ha pasado con la embarcación, porque no sabemos si se ha chocado, explotado, no sé. […] También deben darle apoyo al único sobreviviente. No han encontrado la lancha ni otra información”, sostuvo el preocupado hijo a Callao TV.