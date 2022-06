Atleta designado como “hijo ilustre de Huacho” se encuentra en total abandono

Otra gloria olvidada. El atleta César Espinoza Castillo, alguna vez considerado como “Hijo ilustre de la ciudad de Huacho”, señaló a través de los micrófonos de Exitosa estar sufriendo una penosa situación por causa de una enfermedad que le ha quitado sus fuerzas y lo ha obligado a mendigar para poder sobrevivir.

Según contó Espinoza Castillo, todo cambió cuando fue diagnosticado con cáncer a los huesos en el año 2020, momento desde el cual ha venido batallando para poder lidiar con los costos del tratamiento oncológico, además de los gastos diarios, como alimentación o los servicios básicos, sin contar la lucha cotidiana contra el dolor y los embates de su padecimiento.

“Es muy doloroso esto. Yo no quiero un monumento, un carro o una oficina, yo quiero aunque sea fomentar las escuelas deportivas. (…) Ahora salgo a mendigar y no tengo vergüenza, tengo que salir a pedir a la gente aunque sea un sol, a pedir un plato de comida para mi madre porque yo ni siquiera como, el dolor [por la enfermedad] es tremendo”, declaró el deportista.

El atleta, conocido alguna vez como “el huachano solitario” manifestó que durante este tiempo ha venido sobreviviendo por la solidaridad de amigos, quienes lo han apoyado económicamente. No obstante, indicó que aún con todo el esfuerzo los ingresos que tiene no son suficientes para costear su medicación, dado que, a pesar de está afiliado al SIS, el sistema no cubre las inyecciones y pastillas necesarias para su tratamiento.

“Me acerqué al SIS y me derivaron al Hospital Regional. El SIS solo me cubría análisis de 6 u 8 soles, pero hasta ahora no recibo ninguna llamada. Me dijeron que debo ser fuerte porque es cáncer. Lucho bastante y sé que Dios es grande, pero les digo la verdad: estoy en las últimas”, acotó Espinoza Castillo.

Ante las penurias que enfrenta, César Espinoza Castillo pidió a las autoridades de su comunidad el acceso a un trabajo con el cual pueda ganarse la vida y obtener un ingreso fijo para poder sobrellevar su situación, haciendo pública además su voluntad de convertirse en mentor de niños y jóvenes que deseen recibir clases de atletismo.