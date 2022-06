Marino que habría causado accidente donde murió niño de 2 años tiene antecedentes por manejar ebrio

Paolo César Chuco Cóndor, el oficial de la Marina de Guerra del Perú, es acusado de haber ocasionado el accidente que terminó con la vida de un niño de 2 años en Ate Vitarte. Se presume que en el momento habría estado manejando ebrio.

El marino habría estado realizando maniobras peligrosas y conducía en sentido contrario cuando chocó el vehículo donde estaba el menor con sus padres. El niño salió despedido de la unidad y sufrió traumatismos en la cabeza. Pese a ello, testigos señalan que Chuco intentó fugarse del lugar.

Según reveló un informe de Latina, este sujeto ya tenía antecedentes por manejar ebrio. El 24 de abril de este año fue detenido borracho en la playa La Herradura, en Barranco. Asimismo, en 2016 se quedó dormido mientras conducía ebrio portando un arma de fuego. En esa ocasión agentes de Santa Clara lo intervinieron.

El oficial de la Marina también registra una denuncia por violencia física y psicológica contra su expareja.

Han pasado 24 horas y familia aún no puede retirar el cuerpo de menor accidentado

Cuerpo de niño de 2 años continúa en la morgue desde el domingo 5 de junio en la mañana, cuando ocurrió el accidente. Pese a que han pasado más de 24 horas, la familia no ha podido llevarse el cuerpo del menor para que sea velado. Incluso, el padre se encuentra detenido en la comisaría.

De acuerdo a la madre, aún no les permiten realizar trámite alguno debido a que las investigaciones no avanzan. No entiende por qué su esposo está detenido si, según ella, todo el accidente fue culpa del marino que estaba ebrio.

“Me han dicho que tengo que esperar al fiscal para dar mi versión de lo que ha pasado. Yo les dije que lo suelten (a mi esposo) para que me acompañe a retirar el cuerpo, pero dicen que también tiene que dar su versión. Su dosaje etílico salió negativo. Mi hijito sigue en la morgue”, señaló la progenitora a Latina noticias.