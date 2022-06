Ate: han pasado 24 horas y aún no pueden retirar el cuerpo de menor accidentado

Un conductor en estado de ebriedad causó la muerte de un menor de tan solo 2 años. El hombre, quien habría estado realizando peligrosas maniobras, chocó el vehículo donde estaba el niño ocasionando que este salga despedido por la unidad y sufriera traumatismos en la cabeza en Ate Vitarte.

La familia hizo de todo para auxiliarlo; sin embargo, el menor falleció cuando era trasladado al hospital. Esto ocurrió el último domingo 5 de junio por la mañana.

Precisamente, ya pasaron más de 24 horas desde este accidente y, hasta ahora, los progenitores no pueden retirar el cuerpo del niño de la morgue.

Según la madre de familia, no pueden hacer ningún trámite porque no avanzan las diligencias en la comisaría y porque el padre del niño sigue detenido para que brinde su manifestación. Esto segundo también estaría estancado porque no llega el fiscal.

Mientras esperan que esto pase, la mujer está esperando en los exteriores de la dependencia policial sentada en la vereda.

“Me han dicho que tengo que esperar al fiscal para dar mi versión de lo que ha pasado. Yo les dije que lo suelten (a mi esposo) para que me acompañe a retirar el cuerpo, pero dicen que también tiene que dar su versión. Su dosaje etílico salió negativo. Mi hijito sigue en la morgue”, señaló la progenitora a “Latina noticias”.

Ante esto, uno de los oficiales salió de la comisaría y explicó que el progenitor del pequeño está retenido porque “han participado dos vehículos” en el accidente.

“Han participado dos vehículos, ha habido dos carros en movimiento. Se han detenido a los dos participantes”, dijo el coronel Villalobos, jefe de la División de Prevención e Investigación de accidentes de tránsito, a “Latina noticias”.