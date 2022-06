Villa El Salvador: delincuente roba 26.000 soles de agente bancario

Un total de 26.000 dólares fueron sustraídos de un agente bancario ubicado en una botica en Villa El Salvador. La dueña del negocio se lamentó al enterarse que la persona que contrató en su momento, y a quien le brindó toda su confianza, le había robado en complicidad con su hermano.

“Me entero que me habían asaltado. Miro las cámaras y, con gran dolor, veo que mi propio trabajador me estaba robando en complicidad con su hermano. Se le ve por las cámaras tal cual”, dijo a La República.

Asimismo, precisó que fue a la comisaría y los oficiales le sugirieron que acuda a la casa del hampón para ver si daba la cara y lograban detenerlo. Sin embargo, el sujeto ya no estaba.

“El oficial me dijo ‘espérame en la comisaría y yo traigo al señor’. Lo trajeron, le preguntaron qué era lo que había sucedido, estuvimos como hasta las 2 de la mañana. Lo que más me duele a mí es que el empleado, a quien yo le di confianza y traté como un hijo, me haya traicionado”, recalcó.

Finalmente, la mujer indicó que el facineroso cambió su versión de los hechos en reiteradas oportunidades y que sus padres llegaron hasta el lugar. Según la agraviada, en lugar de pedirle que devuelva lo extraído, estos lo encubrían en todo momento.

“Sus padres llegaron, y en lugar de pedirle que me devuelva mi dinero, no hacían nada, lo encubrían. La fiscal le decía que hable con la verdad. Todo ha quedado registrado en las cámaras”, aseguró.