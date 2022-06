Joven atropellado por bus de transporte público: “He vuelto a nacer”

El último 3 de junio, un bus de transporte público arrolló a un ciudadano en una de las calles de Miraflores. Teodorico Zabaleta se salvó de milagro luego de que le cayera un poste en la cabeza y piernas. Sin embargo, el hombre solicita ayuda, pues las lesiones que tiene le impiden trabajar con normalidad.

“Yo he vuelto a nacer, el carro me llevó con todo. Me cayó el poste en la cabeza y las piernas, le vuelvo a decir que he vuelto a nacer. Yo tengo mi trabajo independiente, realizo joyas, pero como ves no puedo mover mis manos. Eso me imposibilita de trabajar, pido que me ayuden, por favor”, dijo a América Noticias.

Asimismo, instó a las autoridades y a los encargados de la ruta Nueva América —responsable del accidente— a no olvidarse de él y apoyarlo hasta que pueda volver a generar sus propios ingresos, pues las cuentas llegan todos los meses.

“Yo quisiera que me reconozcan algo, tengo descanso médico nada más. Yo pago alquiler, comida, luz, todo. Ayer nomás he tenido que pagar y no sé cómo voy a hacer“, indicó.

El vehículo que atropelló a Zabaleta quedó completamente destruido, además, la PNP logró detener al conductor y al chofer, quienes fueron derivados a la comisaría más cercana al lugar de los hechos.

Accidentes de tránsito en Lima

Según las cifras reportadas por la Defensoría del Pueblo, en los últimos cinco años se han producido más de 420.000 accidentes de tránsito que han ocasionado la muerte de más de 14.000 personas y han dejado heridas o en situación de discapacidad a más de 272.000 personas.