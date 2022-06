Comas: taxista es baleado tras resistirse al robo de su vehículo

Jesús Daniel Peche, un taxista de 51 años, lucha por su vida tras ser baleado en la cabeza, luego de resistirse al robo de su vehículo en Comas. El hombre alquilaba el auto para trabajar y sostener a su familia.

Este hecho sucedió la mañana del último viernes 3 de junio. Según la esposa de la víctima, el conductor, cuando realizaba taxi, era perseguido por un carro.

“Unos delincuentes bajaron y fueron de frente a amenazar a mi pareja para que entregue las llaves de su carro, pero él puso resistencia”, declaró la esposa de la víctima.

Los delincuentes le dispararon directo en la cabeza y huyeron del lugar. El agredido fue trasladado de inmediato al centro de salud más cercano.

“Yo me enteré de todo cuando el doctor que atendió a mi esposo me llamó y me dijo que se encontraba muy delicado de salud”, agregó.

Peche fue sedado por tres días y se encuentra en un estado muy grave . ”El médico me dijo que cuando despierte va a tener secuelas. No sé si podrá mover su pierna, brazo o qué parte del cuerpo”, indicó.

La familia pide a las autoridades que capturen a los malhechores y que se haga justicia. Si desea ayudarlos comuníquese al número de teléfono 967 000 137.