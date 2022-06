Carabayllo: auto arrolla y mata a jaladora de pasajeros tras invadir paradero

La mañana de este domingo 5 de junio, sucedió un nuevo accidente de tránsito que dejó como víctima mortal a una madre de familia que trabajaba como jaladora de los colectivos que van con dirección a Canta. El hecho se dio en el km 19 de la avenida Túpac Amaru con el cruce de la avenida Miraflores, en el distrito de Carabayllo.

El responsable de la tragedia es el conductor de un vehículo de color rojo de placa D8O-298, que se subió a una berma donde los ciudadanos aguardan para cruzar la pista. Testigos señalaron que hay otra víctima que también se encontraba en el lugar.

“Yo me encontraba en casa cuando me llamaron y me dieron la trágica noticia de que mi mamá había sido atropellada y que lamentablemente había perdido la vida”, dijo a la República, Lizet, hija de la víctima.

Asimismo, la familiar señaló que su madre identificada como Rosario Martínez Ortiz trabajaba para la empresa Huaros desde hace aproximadamente un año.

El conductor identificado como Yuri Joel Mendoza Ramos fue trasladado a la comisaría de Santa Isabel donde le realizarán los exámenes correspondientes, entre ellos el de dosaje etílico, ya que se presume que estaba bajo los efectos del alcohol al momento del accidente.

Canales de ayuda

Recuerda que ante un accidente de tránsito, los números de teléfono a los que te debes comunicar son el 116, número de los Bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencias de la Policía Nacional del Perú.