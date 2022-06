Trujillo: Partido Magisterial apoya a Pedro Castillo y pide cierre del Congreso

El secretario general del Partido Magisterial y Popular (PMP) en la provincia de Trujillo, Mario Guanilo Amaya, manifestó su apoyo al presidente del país, Pedro Castillo Terrones, y consideró que los audios de presunta corrupción del empresario Zamir Villaverde y el exministro de Transportes Juan Silva no involucran al jefe del Estado.

Con un grupo de militantes del PMP, Guanilo llegó a la plaza de armas de la ciudad y mencionó que en Trujillo y otros lugares del país, este sábado por la tarde, se han preparado manifestaciones en favor de Castillo frente a los intentos de vacancia permanente del Congreso.

Guanilo señaló que investigación fiscal a Castillo es inconstitucional. Foto: videocaptura

“Y más aún ahora, que se ha unido el fiscal de la Nación (Pablo Sánchez) para, según él, empezar unas investigaciones, algo que no tiene sustento legal ni menos constitucional y lo único que busca es darle favor político a los partidos de derecha que están en el Legislativo y quieren la vacancia del presidente”, indicó a La República.

Justamente, Guanilo declaró que hay un audio de la presidenta del Congreso de la República, María Alva Prieto, que es una muestra contundente de lo que los partidos de la derecha están buscando.

“La señora Alva ya se siente presidenta del Perú. Los partidos tradicionales pretenden mantenerse en el poder para no pagar impuestos, para que no se revisen los contratos por ley, para seguir contaminando el ambiente, para seguir la repartija de los recursos naturales de nuestra patria; que la salud y la educación no mejoren. Por eso pedimos el cierre del Congreso”, enfatizó Mario Guanilo.

Respecto a los audios Villaverde-Silva, expresó que se deben investigar y sancionar. “Son personas que se acusan entre ellas (Zamir Villaverde y Juan Silva), pero no involucran al presidente”, puntualizó.