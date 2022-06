Chiclayo: obreros de MPCH acatarán paro de 24 horas el 6 y 10 de junio

El Sindicato de Obreros de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCH) anunció que acatará un paro de 24 horas el lunes 6 y viernes 10 de junio de 2022 debido a que el ayuntamiento no atiende el pacto colectivo para el 2023. No obstante, afirmaron que no descartan una huelga indefinida desde el 20 de junio próximo.

Manuel Farroñán, secretario general de dicha organización sindical, manifestó que el alcalde Marcos Gasco no es equitativo con los beneficios que otorga a los obreros y empleados. “El burgomaestre escuchó las demandas del sector de los empleados, pero a los obreros no los atiende a pesar de que cumplimos una labor sacrificada. El pacto colectivo debe ser firmado en 2022 a fin de que se ejecute el próximo año” , expresó Farroñán.

El dirigente manifestó que el pacto colectivo comprende medidas para mejorar la economía de más de 1.000 obreros. Entre ellas, el incremento de S/ 150.00 en el sueldo. “El ayuntamiento solo está de acuerdo en aumentar el sueldo con S/ 60.00 más, lo cual resulta insuficiente para costear la canasta familiar”, remarcó a La República.

Manuel Farroñán pidió al alcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCH) ser equitativo en las medida que dicta para el personal. Foto: Clinton Medina/ La República