Chiclayo: obra de SBCh se ejecutó sin expediente técnico aprobado ni proceso de selección

La obra de enchape de porcelanato en la zona de ampliación y el alumbrado con postes ornamentales en la zona antigua del cementerio El Carmen de la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo (SBCh) no contó con expediente técnico aprobado por el directorio y no se convocó un proceso de selección. Además, se detectó la falta de supervisión. Así lo precisó la Contraloría General de la República en el Informe n.° 009.

De la revisión de la documentación, el ente de control identificó que el proyecto de la obra fue aprobado en sesión de directorio; sin embargo, en abril de 2021, el entonces gerente general Juan Carlos Grandez Orbegoso aprobó resoluciones que modificaron el expediente técnico a pesar de que no era su competencia y no tenía luz verde de los directores de la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo.

El equipo de control detectó que la obra se realizó sin que se haya convocado un procedimiento de selección para la contratación de la empresa contratista y no tuvo supervisor. Incluso señaló que se descartó el expediente técnico que fue aprobado por los directivos y no se comunicó sobre esta decisión a las unidades orgánicas competentes.

Las observaciones de la Contraloría involucran a la exgerente de Asesoría Jurídica Macarena Wester, quien consignó el visto bueno y los sellos en las resoluciones que emitió el exgerente general para cambiar el expediente técnico y no advirtió sobre la contravención a la norma.

La Contraloría realizó supervisión en el cementerio El Carmen. Foto: La República

Esta situación también implica al jefe del Departamento de Cementerio, José Gonzáles, quien no comunicó a las autoridades sobre el inicio de la obra y no supervisó el correcto cumplimiento de labores de administración del cementerio. La Contraloría señaló que el funcionario permitió que se ejecuten trabajos no autorizados.