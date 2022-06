Hace dos meses, el médico Zosimo Trinidad Molina (39) viajó a Perú desde México, donde se costea estudios de retina y vitrio, una subespecialidad de oftalmología. Huancavelicano de nacimiento, desde 2018 esperaba que se abra una plaza de residencia a la que optar mediante el Consejo Nacional de Residentado Médico (Conareme), entidad adscrita al Ministerio de Salud (Minsa) que regula el ingreso de médicos.

Este año pudo postular, así que volvió a Lima para presentar el papeleo correspondiente.

Al volver a su residencia en el país norteamericano, el siguiente paso burocrático era el depósito del dinero a la entidad. Era quincena de mayo. Le pidió a un familiar nacional que gire S/ 1.386, pero en su lugar abonó S/ 368. Por indicación de Trinidad, su consanguíneo completó lo restante. Hasta el 19 de ese mes se dio plaza para el registro y la presentación de documentos.

Trinidad Molina trató de registrarse en la web del Conareme con su Documento de Identidad (DNI) y no pudo. Trató con el Carné de Extranjería y, en cambio, el sistema lo validó. La sorpresa que se llevó después, según dijo en conversación con este diario, fue que se le remitió un correo de la entidad diciéndole que su inscripción pasaba al estado “observado insubsanable“.

El 18 de mayo el doctor Trinidad pidió una reconsideración al Jurado de Admisión del Conareme vía correo electrónico. Fernando Cerna Iparraguirre, parte del equipo administrativo, reafirmó nueve días después, en un documento enviado al médico postulante, que, además de haber “agotado la vía administrativa“ —con lo cual el reclamo solo podría proceder en una instancia superior—, que no podrá rendir el examen del residentado el próximo 12 de junio.

Respuesta del Conareme al doctor postulante Zosimo Trinidad Molina. Foto: captura.

El 1 de junio varios doctores aspirantes recibieron el correo de “observado insubsanable“. La médica arequipeña Fiorella Castro (30), una de las tantas afectadas, buscó el Facebook del Conareme y leyó en los comentarios un llamado a la unión a un grupo de WhatsApp. Allí expresan su rechazo, a la fecha, casi 200 médicos en la misma situación.

En el caso de Castro, ella quiso optar por su primera especialidad, cirugía de cabeza y cuello. La observación que precisó el Jurado de Admisión el 31 de mayo fue su declaración jurada incompleta. Al día siguiente la médica mandó el archivo completo, pero igual, su estado como postulante quedó en “observado“ por no estar “legalizado“. El abono que hizo (S/ 1.386) tampoco le fue devuelto.

El 3 de junio, a dos días de haberse creado el grupo de mensajería instantánea, los médicos postulantes compilaron un documento de 209 páginas al que tuvo acceso este diario. En los casos citados se pidió una “reconsideración por requisito subsanable“, pues los reclamos presentados fueron enviados en el plazo dispuesto por el Conareme, pero no fueron tomados en cuenta. No hubo precisión alguna de la entidad hacia los postulantes ni esclarecimiento de la devolución monetaria.

La página de la declaración jurada que Castro Quiroz adjuntó por primera vez. En ningún caso el documento, con el sello de la notaría, sería “ilegal“. Foto: captura.

Desesperación. Último mensaje enviado por la médica Fiorella Castro al CONAREME. Foto: captura.

Trabas con el sistema informático del Conareme

“Cuando he postulado (antes) no me ha pasado esto. Cuando era presencial ahí mismo te revisaban y no te lo recibían sin antes dar observaciones“, dice la médica Jessenia Suárez (33), frustrada postulante a la especialidad de oftalmología en la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO) de Trujillo.

Suárez tuvo observaciones por la resolución que adjuntó del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums). No obstante, al completar el expediente correctamente, no se le retiró del estado de “insubsanable“. Tampoco le fue remunerado los S/ 1.428 que invirtió en la inscripción. El precio diferenciado, a comparación de los dos citados (S/ 1.386), fue requisito del centro de estudio privado.

La solicitud de levantamiento de la observación hecha enviada por Suárez. Foto: captura.

Vía legal cercada

Contra el tiempo. El próximo 8 de junio se publica la lista de aptos para el examen y los casi 200 médicos en situación de “observados“ no podrán acceder a la prueba.

Según el doctor Zosimo Trinidad, “muchas veces los médicos no presentan una denuncia penal porque el Conareme tiene la potestad de inhabilitar a los médicos postulantes“. Esa potestad, a su juicio, se presta para abusos de poder.

Trinidad contó que, cuando intercambió mensajes de WhatsApp con uno de los abogados defensores del Colegio Médico, Jorge Romero, le indicó: “Doctor, usted quiere hacer la denuncia, hágala, pero solo. Tenga en cuenta que algunos no la hacen por temor“.

Consultado por esta publicación, Romero no contestó los mensajes que pretendieron conocer su versión. Sin embargo, otra médica afectada citada con anterioridad, Fiorella Castro, afirma que, en efecto, lo que el área legal del Colegio Médico les dice a los doctores es que “cada uno se busque un abogado y lo haga de forma personal, de (modo) que no podemos hacer un documento todos juntos”.