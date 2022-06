Alcalde sostiene que revisarán licencia de prostíbulo para no caer en abuso de autoridad

Arequipa. Luego de que se conociera que un prostíbulo situado en la variante de Uchumayo, en el distrito de Cerro Colorado, empezó a funcionar con el amparo de licencia otorgada por la comuna de dicha jurisdicción, el alcalde Benigno Cornejo salió al frente para manifestar que desconocía de dicho trámite. Asimismo, refirió que iniciaron la revisión correspondiente del caso para determinar si fue legal que se le otorgue el permiso.

Tras participar en un evento, el alcalde de Cerro Colorado, Benigno Cornejo, reconoció que el local cuenta con la licencia de funcionamiento; sin embargo, sostuvo que iniciaron un proceso de revisión. En tanto, el funcionario de la Subgerencia de Licencias que entregó la autorización fue separado del cargo por un tema de imparcialidad.

Indicó que de acuerdo a lo visto preliminarmente, se trata de un establecimiento (prostíbulo) que cumple con todos los requisitos de salubridad y bioseguridad.

Evaluación del caso

El primer paso, aseveró, es pedir todo el expediente para revisar de oficio y determinar si cumple o no todos los requisitos legales. “ No estamos diciendo que lo vamos a cerrar... Si cumple todos los requisitos no queremos caer en abuso de autoridad... ”, aseveró.

Con relación a la autorización como lupanar (prostíbulo), señaló que dicho tema no esta establecido entre los requisitos. “Se buscará legislación comparada con otras ciudades”, comentó.

Precisó que está en contra de la prostitución clandestina; no obstante, apuntó que en todo caso, se realizará un análisis de ley comparada.