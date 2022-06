Acción Popular realiza este sábado elecciones complementarias

El partido político Acción Popular llevará a cabo elecciones complementarias hoy. Así lo informó Mauricio Chang, secretario regional de dicha tienda política. Sostuvo que estaban a la espera de la directiva para el proceso que debe ser enviada por el Comité Nacional Electoral del partido. Con ello es un partido más que realiza este proceso sin supervisión de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

El miércoles pasado hizo lo propio Alianza Para el Progreso (APP).

Chang sostuvo que la decisión está basada en la ley que aprobó el Congreso que disponía modificar el cronograma electoral con el propósito de reabrir el plazo para la presentación de listas que participen en las elecciones internas. Sin embargo, la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) comunicaron que es ilegítimo cambiar las reglas de juego en medio del proceso. Para Chang se trata de un cliché que utilizan los organismos electorales para evadir su responsabilidad de acatar las normas.

