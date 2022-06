Chofer y cobrador continuaron trabajando en bus tras asesinar a padre de familia

Cámaras de seguridad de la Municipalidad de San Martin de Porres lograron captar al chofer y cobrador de un bus de transporte público cuando lanzaron el cuerpo de un hombre a una de las calles del distrito. La PNP logró capturarlos cuando continuaban subiendo pasajeros, los asesinos fueron identificados como Geanpier Fabricio Palacios Pinedo y José Luis Ortega Escandon, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades.

Según la información compartida por la PNP, el chofer indicó que le robaron solo 100 soles y de ese monto a él le tocó 40. Asimismo, indicó que la pelea con el pasajero fue por esa cantidad de dinero no por más.

“Yo vi que solo tenía 100, pero de los 100 me quedé con 40 mangos. No me pintó nada de celulares, solo me dijo hay 100 nada más”, indicó a los efectivos policiales el conductor del vehículo.

Sin embargo, la viuda del pasajero manifestó que su esposo no llevaba consigo 100 soles sino que cargaba 2.000 soles que iban a ser destinados al tratamiento médico de su pequeña hija.

“Mi hija tiene displasia bronquiopulmonar, él justo había juntado plata de lo que había estado trabajando. Eran más de 2.000 soles porque íbamos a comprar un oxígeno pediátrico para mi hija. También íbamos a pagar las cosas del colegio de mis otros dos hijos. No es como ellos dicen que solo tenía 100 soles”, manifestó indignada y entre lágrimas la mujer a Latina.

Asimismo, precisó que siempre tomaban los carros conocidos como ‘Anconeros’ para movilizarse y llegar hasta su vivienda. Sin embargo, esa noche su esposo nunca llegó.