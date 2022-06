Hombre que fue asesinado por chófer y cobrador de bus llevaba S/ 2.150 para operación de su bebé

El último 31 de mayo, un chófer y el cobrador de un bus atacaron a un pasajero identificado como Willy De la Cruz Tapia, quien abordó dicha unidad para dirigirse hacia el hospital donde se encontraba su menor hija internada en San Martín de Porres.

Lorena Cárdenas, esposa de la víctima, declaró en Latina que el fallecido llevaba dinero para la intervención de su pequeña, quien tiene una enfermedad que requiere mucho cuidado.

“Mi última hija tiene displasia broncopulmonar. Ella requería de oxígeno pediátrico. Él había juntado (ese monto) porque era el único sustento del hogar y para juntar 2.150 soles y no 100 soles como dicen ellos. (Para) el día 1 de junio, mi hija ya tenía (programada) su operación y él ya tenía el dinero para que mi hija pase por ello”, acotó.

Sin embargo, el 31 de mayo, la pequeña se puso mal y la llevaron de emergencia. “Le dije y me mencionó que me iba a dar el alcance. Desde ahí no sabíamos nada de él. Tuve que esperar un rato y pensé que se quedó dormido en el bus. Tuve que esperar 24 horas de desaparecido y llamé al 105. A las 7.30 p. m., la Dipincri de San Martín de Porres me llama para decirme que debo ir con urgencia hasta allá”, detalló.

Álvarez pidió que la justicia se encargue y meta a prisión a los implicados en el crimen. “Siempre tomábamos esta ruta para el hospital (...) Necesito justicia y que les caiga todo el peso de la ley”, finalizó.