Madre de Solsiret Rodríguez tras sentencia del PJ: “Es una justicia a medias después de 6 años”

Tuvieron que pasar casi siete años desde la desaparición de Solsiret Rodríguez en 2016, el posterior hallazgo de su cuerpo cuatro años después, y muchos plantones en el Poder Judicial para que se leyera la sentencia del caso.

Este 3 de junio, el Juzgado Penal Colegiado del Callao sentenció a Kevin Villanueva a 30 años de cárcel por el delito de feminicidio contra Solsiret Rodríguez; y a Andrea Aguirre a 28 años por homicidio. También Bryan Villanueva, expareja de Sosiret Rodriguez, y Yolanda Castillo, exsuegra, fueron condenados por el delito de encubrimiento legal. A ellos se les impuso tres años y cuatro meses de pena privativa de la libertad efectiva.

Ante esto, Rosario Aybar y Carlos Rodríguez, padres de la sanmarquina activista, se pronunciaron.

“Es una justicia a medias (...) han tenido que pasar seis años, pero esto queda como un precedente para cuando una mujer desaparece” , señaló la señora Rosario Aybar. Añadió que lo peor que le pudo pasar es que cuando fue a denunciar la desaparición de su hija a la comisaría le dieron la espalda.

“Si yo no hubiera insistido, no hubiéramos encontrado a mi hija después de cuatro años y esto se iba a quedar en total impunidad” , sostuvo al recordar todo el proceso por el que tuvo que pasar junto a su esposo.

Por ello, lo mínimo que espera es que tras la sentencia al menos las autoridades busquen a las mujeres desaparecidas con rapidez y no esperen a que sean los mismos familiares quienes lo hagan. “Espero que no se vuelva a repetir lo que a mí me dijeron por primera vez: que una desaparición no es un delito. Espero que por lo menos cuando una madre no vaya a denunciar la desaparición de su hija, tomen en cuenta y digan: ‘Ya, señora, la vamos a buscar’”, manifestó.

Sobre el juicio, dijo que en ningún momento Kevin Villanueva y Andrea Aguirre se mostraron arrepentidos. “En el juicio se ha manifestado cómo desaparecieron el cuerpo de mi hija, con tanta crueldad. (Sin embargo) Desde que empezó la etapa preparatoria (dijeron ser) inocentes, hasta el día de hoy inocentes. A pesar de que había pruebas, y eso dice mucho de las personas”, declaró Rosario Aybar a TV Perú.

Para Carlos Rodríguez, padre de Solsiret Rodríguez, la condena que debieron haber recibido tanto Kevin Villanueva como Andrea Aguirre era la cadena perpetua. Además, lamentó que a Bryan Villanueva, expareja de Solsiret, y su exsuegra Yolanda Castillo, les hayan imputado solo tres años y ocho meses de pena privativa de la libertad.

“Un poco inconforme con la pena porque allí está involucrada toda la familia y esta pena que le han dado al conviviente de mi hija, Bryan, y a su mamá no es la correcta, porque todititos han sido responsables ahí”, indicó a RPP.