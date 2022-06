Le robaron el celular, lo bloqueó, pero aun así pidieron préstamo de S/ 25.000 en Banco Falabella

Más denuncias contra Banco Falabella. Kevin Rosando Sandoval se suma a la lista de ciudadanos que se han visto afectados por la delincuencia. El 16 de abril le robaron su celular y de inmediato procedió a bloquearlo y avisar a todos los bancos donde tenía cuentas que las bloqueen y cambien sus contraseñas, pues temía que los ladrones saquen el dinero que guardaba allí.

No imaginó que en Banco Falabella, donde sí mantiene una tarjeta de crédito y una cuenta de ahorros —pero sin ingresos en ninguna— le pasaría lo peor.

“Aproximadamente una semana después (del asalto), revisando mi correo electrónico, veo que habían hecho movimientos de fuerte cantidad de dinero. El primer movimiento fue de más de 9.000 soles y los otros dos eran de 4.900 soles. Aproximadamente, sumaban unos 24.000, 25.000 soles”, contó Rosando.

Constancia de transferencias cuando ya se había dado el préstamo por parte de Banco Falabella. Foto: composición LR

El préstamo fue entregado el 21 de abril. El agraviado se dio cuenta la madrugada del 22 de abril. Para entonces ya tenía un nuevo celular, por lo que ingresó al aplicativo móvil y confirmó que aparecían los movimientos de las altas sumas de dinero. Estas luego habían sido transferidas de manera interbancaria a una cuenta de untercero, identificado como Anderson Izquierdo Rodríguez.

Es así que en la mañana del 22 de abril, evidentemente preocupado y sorprendido por todo lo que había pasado, Kevin Rosando llamó al Banco Falabella para reportar que él no había realizado ningún pedido de préstamo y que nunca imaginó que algún banco le diera semejante línea de crédito.

PUEDES VER: PJ sentenció a 30 años de cárcel a Kevin Villanueva por feminicidio contra Solsiret Rodriguez

“Hice mis reclamos, adjunté todo ese sustento, y el banco, a los días, me responde que habían revisado y que no había ningún tipo de irregularidad en las operaciones. Sin embargo, su respuesta (vía correo electrónico) más parecía una respuesta automática que le dan a todos los reclamos,, porque mi reclamo fue por un préstamo y ellos me respondieron como si estuviera reclamando por un tipo de movimiento con la tarjeta de crédito”, detalla.

Tras ello, decidió acercarse personalmente a Banco Falabella, donde lo atendieron y le dijeron que iban a reportar el caso al área correspondiente, pero tenían un plazo de respuesta determinado. Sin embargo, le siguen enviando correos electrónicos y mensajes de texto en los que le informan que tiene deudas pendientes por las cuotas de este préstamo que nunca pidió ni recibió.

“Obviamente, yo no pienso pagar, porque es un dinero que no reconozco, que no he solicitado, y aparte por la forma que se ha dado, sin ningún tipo de confirmación de identidad, de seguridad, nada, ningún sustento de que me haya llegado el correo indicándome el desembolso del préstamo; nada, solo me llegó el correo indicando el movimiento”, agregó.

Por su parte, ha realizado una denuncia en la Depincri de Independencia por el delito de fraude informático contra Anderson Miguel Izquierdo Rodríguez, a quien se transfirieron los 25.000 soles.

También ha presentado un reclamo a través de Indecopi contra el Banco Falabella, en el que solicita la exoneración del pago del préstamo porque no solo se ha visto afectado de manera económica, dado que le pretenden cobrar los casi S/ 25.000, sino que su historial crediticio se ha visto perjudicado.

Ambos procesos aún se mantienen vigentes.

Hace poco, una señora se comunicó con Kevin Rosando y le indicó que de la misma forma a ella le habían pedido un préstamo que no reconocía. También le robaron su celular y luego de que Banco Falabella desembolsara el dinero fue transferido a la cuenta de un tercero. Lo peculiar fue que el propietario de esta cuenta era la misma persona: Anderson Miguel Izquierdo Rodríguez.

“Aparte de los pésimos protocolos de seguridad que tiene el banco para otorgar préstamos de fuerte cantidad de dinero, sin ningún filtro de seguridad ni confirmación de datos, como hacen todos los bancos, también es poco segura la manera de transferir dinero de una cuenta a otra, sin solicitar algún código de seguridad para realizar las transferencias, porque no me llegó nada”, sostuvo Rosando.

Hasta el cierre de esta nota, Banco Falabella no presentó respuesta a nuestras comunicaciones.