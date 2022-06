Juan Carlos Noguera: “He tenido que venir al hospital a continuar mi tratamiento”

El director del hospital regional Honorio Delgado Espinoza, Juan Carlos Noguera, anunció que interpondrá “medidas judiciales y penales” por informar de que participó en la constatación policial, el 24 de mayo, cuando debía guardar aislamiento por diagnosticársele COVID-19 días atrás. “El día 20 es que se me ha dado (diagnóstico) y los 7 días de descanso son hasta el viernes 27″, indicó. Afirmó que se le permitió hacer trabajo remoto.

El médico sostuvo que el martes 24 se sometió a una evaluación (tomografía) y se le dio su tratamiento . “He tenido que aislarme para no contagiar a mi familia y cumplir el protocolo. He tenido que venir al hospital a continuar mi tratamiento y acá están las facturas y boletas. Lo que se ha procedido es recoger mi tratamiento como cualquier persona puede hacerlo en cualquier institución”, declaró.

Detalló que se trató en el nosocomio y no en el Seguro Social.

También se le consultó si no había la opción de tratamiento ambulatorio por llamada y respondió: “Cualquier persona cuando tiene un tipo de dolencia puede optar por la medida que ellos vean conveniente. He sido claro que he venido a recoger mis medicamentos”.

Según el Ministerio de Salud, en los casos de COVID-19 se tiene que guardar cuarentena por 7 días después de dar positivo . Además se les preguntó si esos medicamentos solo se venden en el Honorio: “Imagino que en todo el país”, dijo.

Noguera acusó que hay una mala intención con la publicación del caso y que se pretende confundir a la población. Señaló que se ha vulnera su intimidad. Sobre su participación en la constatación dijo que impidió el robo a alimentos cocidos (arroz y verduras) y que no se trata de desperdicios como señala la documentación de la Policía. Indicó que tiene un video en que confirma todo lo que dice y que inclusive el trabajador acusado de sustracción lo agredió.