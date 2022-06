General PNP descarta solicitar declaratoria de emergencia por inseguridad en Lambayeque

El jefe de la II Macro Región Policial Lambayeque, Rafael Ríos Zavala, descartó que se solicite ante el Poder Ejecutivo la declaratoria de emergencia por inseguridad ciudadana en esta región norteña. Empero, este viernes 3 de junio, en diálogo con medios de comunicación, la autoridad policial mencionó que existen al menos 15 zonas con alta incidencia delictiva.

Contexto

“Yo considero que no es necesario (la declaratoria de emergencia por inseguridad ciudadana). Una muestra de ello es la organización de los vecinos (juntas vecinales) y nosotros tenemos la disposición de combatir la inseguridad ciudadana”, manifestó Ríos Zavala ante una interrogante formulada por La República al término de un evento donde se juramentó a juntas vecinales del distrito de La Victoria.

Ríos Zavala agregó que la Policía Nacional ha desarticulado 261 bandas delictivas en la región Lambayeque, entre enero y mayo de 2022. Además, se registraron 4.014 personas detenidas por diversos delitos, 1.424 requisitoriados capturados y 1.231 individuos intervenidos por peligro común (conducir en estado de ebriedad).

“Hay 15 zonas calientes por índice delictivo, pero esta cifra es muy dinámica y no es estática. Semanalmente, se identifica las zonas donde hay más arrebato y nosotros incidimos en estas. Se hacen operativos con las unidades policiales y juntas vecinales contra la delincuencia, que muta de acuerdo a la respuesta de la Policía”, expresó.

En otro momento, Ríos Zavala instó a la ciudadanía a no comprar celulares robados. Indicó que es necesario que la población también ayude a frenar la ola delincuencial cortando la demanda de equipos móviles hurtados.

“Evitemos el robo de celulares no comprando equipos móviles de dudosa procedencia. Las personas (que roban) no escatiman por un celular de alta gama y no tienen remordimiento en atentar contra su víctima. La población tiene que apoyar en esto y no promover la compra de celulares robados”, remarcó Ríos.