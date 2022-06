Madre atacada por pitbull: Dueña del can no cubrirá gastos médicos

Una madre y su menor hijo fueron atacados por un perro de raza pitbull en El Agustino cuando se encontraban caminando por una de las calles del distrito. Tras los gritos de auxilio de ambos, los vecinos de la zona acudieron en su auxilio. Sin embargo, no pudieron evitar la agresión las heridas que la mujer y el niño presentan son muy graves.

El hermano de Hellen Ramón acudió a la comisaría a poner la denuncia, pues, según lo que indica, la dueña del can habría intentado negociar con ellos para que no se presenten ante las autoridades.

“La dueña del perro quiso hace un trato con mi hermano, pero el trato era que mi hermano no denuncie, pero mi hermano la denunció porque se tiene que hacer justicia”, contó Ramón Grados a ATV.

Asimismo, indicó que hasta el momento la dueña del animal no ha cumplido con cubrir los gastos médicos que vienen requiriendo ella y su hijo.

“La señora vino y dijo: ‘Qué se va a hacer’. Me dijo: ‘Te voy a llevar a la clínica’. Solo compró unos cuántos medicamentos y me dijo: ‘Como has denunciado, ya me llegará la notificación del juez a mi casa para ver qué más se hace’”, precisó.

Finalmente, la madre de familia pidió apoyo a las autoridades para que su caso no quede impune y pueda conseguir justicia. Además, solicitó medicamentos y tratamiento psicológico para su hijo, que padece de autismo y no puede dormir producto del ataque.