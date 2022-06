Extorsionadores lanzan explosivo a tienda de comerciante en Comas

El delito de extorsión sigue ganando terreno en Lima. Ayer, delincuentes dedicados a esta actividad criminal lanzaron un explosivo contra el local de un comerciante que se negó a pagar cupos pese a las amenazas que recibía desde que aperturó su negocio, en Comas.

Daniel Galindo, propietario de una tienda de venta de artículos para limpieza en la avenida Belaunde Este, confirmó que le exigían dinero, insistentemente, a través de su celular.

Galindo instaló su tienda recién a fines de abril. Sin embargo, a la semana empezó a recibir amenazas. “Nosotros generamos empleo, pagamos impuestos, deberíamos tener el respaldo de la policía y de la municipalidad”, dijo.

“Como todo emprendedor, exigimos más seguridad. Nosotros no queremos irnos del país, no vamos a cerrar el negocio porque no podemos dejar a la gente sin empleo”, indicó preocupado.

La explosión ocurrió a las 3.30 de la madrugada y habría sido registrada por las cámaras de seguridad del municipio.

Pero ¿cómo obtuvieron su número de celular? La policía señala que estos hampones muchas veces aprovechan información publicada en redes sociales para obtener datos. También obtienen los números de los carteles o la propaganda de los comercios.

“Pagas o te mueres”

Este es el delito que ha aumentado desde la reactivación económica en el país. Incluso ha llevado a la muerte a varias personas que se negaron a pagar cupos.

Uno de los últimos crímenes ocurrió el 8 de febrero pasado con el empresario avícola Julio Rodríguez Rojas, quien fue asesinado por un sicario en su negocio de Villa El Salvador tras negarse a pagar 7 mil soles que sus extorsionadores le exigían.

La tarde del 24 de mayo último también fue eliminada Martita Saavedra, dueña de una ferretería en el AH Rosmery Segura de Moreno, en la zona de Pachacútec, Ventanilla. Ella también fue acribillada por negarse a pagar cupos.

“No tengan miedo, el paso más firme es denunciar, no se callen, no seamos cómplices de la extorsión”, es el mensaje de la Policía. La mayoría de víctimas tienen miedo de hacerlo.

La clave

De los 87.558 presos que hay en el país, 1.015 (1.16%) está por extorsión. De ellos, 318 están procesados y 697 sentenciados, según los datos del INPE.