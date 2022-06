Cercado de Lima: abandonan a recién nacida dentro de taxi

Un taxista encontró a una recién nacida en el asiento trasero de su vehículo luego de que la madre de la pequeña subiera al auto a la altura de la Iglesia Las Nazarenas en Cercado de Lima con dirección al Callao y pidiera al chofer detenerse un momento cerca al Centro Comercial Las Malvinas para ir al baño. Según narra el conductor, la mujer se tardaba demasiado, por lo que descendió del auto y cuando revisó su carro encontró a la niña.

“Así como usted ve aquí, hay una división que no deja ver mucho por el lado del conductor. (...) Me quedé sorprendido, esperé al tiempo necesario para que vuelva, pero al ver que no regresaba bajé y vi a la bebita. Yo no la iba a dejar sola, así que la coloqué en el asiento adelante y, como demoraba, la llevé a la comisaría más cercana”, dijo en Latina.

Asimismo, logró describir la ropa que usaba la progenitora de la bebé de dos semanas de nacida. “No se podía ver bien por la mica, pero usaba abrigo rojo, una cola alta y mascarilla”

Por otro lado, instó a la madre de la menor a acercarse a las autoridades para que la pequeña pueda volver a su hogar y crecer a su lado, pues él también es padre y entiende lo que conlleva dicha responsabilidad.

“Le mando un mensaje, si me está escuchando, que reflexione que recapacite. Tienes la oportunidad de darle un hogar, es una bebita muy chiquita”, argumentó.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables también se pronunció al respecto y señaló que se han realizado todos los exámenes de medicina legal correspondientes y la pequeña se encuentra estable y bajo la Unidad de Protección Especial.

MIMP se encuentra pendiente del caso de la bebé. Foto: MIMP

“Sobre la bebé recién nacida y abandonada en un automóvil, se realizaron exámenes de medicina legal. La bebé no presenta lesiones traumáticas recientes y ha sido trasladada a la Unidad de Protección Especial (UPE) Lima, donde recibe los cuidados que necesita”, se lee en su cuenta oficial de Twitter.