Ana Estrada: Quiero acceder al procedimiento de eutanasia cuando ya no pueda seguir sufriendo en vida

La activista y psicóloga Ana Estrada, quien desde hace cuatro años le viene pidiendo al Estado tener una muerte digna, tras la enfermedad incurable que padece, participó en la última audiencia del Poder Judicial (PJ), en la cual se busca ratificar la sentencia en primera instancia sobre su decisión de decidir cuándo ya no podrá luchar más contra la polimiositis incurable y progresiva con la que convive desde los 12 años.

“Espero, con todo respeto, que sea la última (intervención), no solo porque significaría que he conquistado finalmente mi derecho a decidir sobre mi vida; sino porque, como le comento, hablar me exige mucho esfuerzo... Quiero la facultad de acceder al procedimiento de eutanasia cuando ya no pueda seguir sufriendo en vida ”, dijo durante la sesión.

Cabe precisar que tres magistrados supremos estarían a favor de la activista; sin embargo, para que una decisión de la Corte Suprema de Justicia quede firme, deben existir cuatro votos conformes para poner fin a la instancia correspondiente. Por ello se desarrolló esta sesión, con el objetivo de que el juez supremo dirimente Augusto Ruidías Farfán tome su veredicto.

“El juez de primera instancia así lo entendió. (...) Hoy tres magistrados supremos votan por aprobar este histórico fallo. Le pido, señor juez, con todo respeto, se adhiera a la mayoría y se ponga de nuestro lado”, añadió.

Finalmente, el magistrado Ruidías sostuvo que su decisión será expedida en el plazo de ley correspondiente.

Dato

En su momento, los jueces David Quispe Salsavilca (presidente de la Sala), Jackeline Yalán Leal y Ramiro Bustamante Zegarra aprobaron en parte la sentencia consultada. En tanto, los jueces supremos Augusto Yaya Zumaeta y Ángela Cárdenas Salcedo desaprobaron la sentencia consultada al no estar de acuerdo con sus fundamentos.

El tribunal supremo convocó a un magistrado dirimente en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.