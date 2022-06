Trujillo: trabajadores municipales enfrentados por beneficios en pactos colectivos

El pasado 13 de abril de 2022, los diversos sindicatos de trabajadores de la Municipalidad Provincial de Trujillo realizaron el cierre de pliego de sus pactos colectivos, sin embargo, los del Sindicato de Trabajadores Obreros (Sintro) efectuaron una protesta en el frontis de la comuna exigiendo que se equiparen los beneficios y que eso solo se está llevando a cabo en un gremio, perjudicando así a 1.800 trabajadores.

“ Estamos ya 48 horas reclamando y pidiendo justicia para 1.800 trabajadores que no se han visto beneficiados como los trabajadores del gremio sindical de Seguridad Ciudadana, que son 400, pensamos que como no estamos alineados con esta gestión nos hemos visto perjudicados, queremos que sean transparentes y equitativos ”, indicó a URPI, de La República, el secretario de Sintro, Carlos Armas Gutiérrez.

“En febrero nos reunimos con el gerente general de la municipalidad y dos representantes de los gremios sindicales junto al asesor legal y ahí se nos informó que había S/ 1 060 000 que iba a ser repartido entre todos los trabajadores y a partir de enero del 2023 se nos va otorgar S/ 50 por concepto de refrigerio y movilidad a cuatro gremios y luego sacan otra partida para beneficiar a un gremio con S/150 por estos conceptos, entonces no es parejo, será porque ellos están alineándose a esta gestión”, agregó el dirigente.

PUEDES VER La Libertad: presunto mal uso de recursos del Estado podrá alertarse en audiencias públicas

Tema politizado

Por su parte, Carlos Bocanegra, secretario de Sindicato de Trabajadores de Seguridad Ciudadana de Trujillo (Sintrasect), al verse aludido por Armas Gutiérrez, indicó que lo que busca el dirigente de Sintro es politizar este tema laboral.

“ Nos acusan de que estaríamos a favor de la gestión de José Ruiz Vega, sin embargo, nosotros tenemos pruebas y fotografías donde este señor (Carlos Armas) está en campaña con Martín Namay y pareciera que quisiera perjudicar al alcalde y usar este tema, porque cuando a ellos les dieron los beneficios en el 2017, no reclamó para todos, los demás sindicatos han recibido beneficios y nosotros recién estamos equiparando los mismos que recién serán desde enero del 2023 ″, detalló Carlos Bocanegra a URPI de La República.

Carlos Bocanegra desmintió al secretario de Sintro sobre los beneficios laborales que van a recibir en el 2023. Foto: Difusión

PEUDES VER Alistan protesta multirregional para exigir atención de vías nacionales

“Desmentimos lo que viene señalando, el cierre del pliego de los pactos colectivos se cerró y no se pueden modificar, genera un enfrentamiento donde no lo hay, señalando que quiere ser equitativo, nosotros en su momento reclamamos lo que era justo para nuestro gremio y recién se nos ha escuchado, no se puede politizar, como digo, un beneficio laboral”, apuntó.

En la Municipalidad Provincial de Trujillo, existen seis gremios sindicales: Sindicato de Empleados Municipales (Semut), Sindicato de Trabajadores de Seguridad Ciudadana de Trujillo (Sitrasect) y Sindicato de Trabajadores de Obras Públicas de la MPT (Sitop), Sindicato de Obreros Municipales de Trujillo (Somunt), Sindicato de Trabajadores Obreros de la MPT y uno que aún no es formal, que es de choferes de la MPT en donde hay 25 integrantes.