SJM: recicladora y madre de 5 niños fue atropellada y no recibe ayuda

Su vida cambió de un día a otro. Francesa Vargas estaba reciclando en San Juan de Miraflores (SJM) cuando una camioneta la atropelló violentamente. El fuerte impacto, incluso, casi afecta a su menor hijo que estaba a su lado en un coche.

El hecho, que ocurrió el último domingo 22 de mayo, quedó registrado en las cámaras de seguridad de la zona. Precisamente, en este material se ve cómo los sujetos que estaban en el vehículo intentaban parar a la víctima como si nada hubiera pasado.

Han transcurrido 11 días desde este accidente y, hasta ahora, la agraviada no ha visto la presencia ni el apoyo del conductor, por lo que hizo la denuncia pública. En su queja, la mujer dijo que todavía no puede retomar sus actividades, ya que los dolores de cabeza y cuerpo persisten.

Esto ha impactado seriamente en la economía de la víctima, quien es padre y madre de cinco niños.

“En este momento estoy recibiendo la ayuda de mi familia porque no puedo alimentar a mis hijos. Me siento adolorida, por ratos me olvido las cosas, me duele el cuerpo, los brazos. Tampoco puedo descansar por los dolores. El sujeto no me llevó ninguna medicina”, relató la mujer a “Buenos días Perú”.

La hermana de la agraviada respaldó esta información y lamentó que el conductor no haya cumplido con la ayuda que prometió. Asimismo, aseguró que no han recibido ningún tipo de apoyo de parte de él.

No puede poner denuncia

Lo más lamentable del caso es que los efectivos de la comisaría del distrito no estarían dejando que interpongan la denuncia contra el hombre. Quieren que la víctima se acerque presencialmente a la dependencia policial pese a que está en silla de ruedas.

Según el informe, otra irregularidad en el caso es que el conductor recién dos días después del accidente pasó el examen de dosaje etílico.