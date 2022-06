¿Dónde está Eduardo Salinas?: la búsqueda del egresado de San Marcos que lleva 5 días desaparecido

La desaparición de Eduardo Salinas Tapia (26) continúa sin más pistas o indicios que lleven a su paradero. La familia del joven tuvo que venir desde Apurímac (Abancay) para exigir una investigación por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Un hermano del desaparecido, Ricardo Salinas, mencionó a La República que recién este 2 de junio el caso pasó a manos de la Depincri de Cercado de Lima, ubicada en la avenida España. En horas de la mañana, la Fiscalía empezó los trámites para empezar con una búsqueda, cuando ya se había denunciado el hecho en la Depincri de San Juan de Lurigancho.

Previamente, la hermana Maribel Salinas comentó a este medio de comunicación que no le quisieron recibir la denuncia en las 24 horas posteriores a la desaparición del egresado de San Marcos.

“Vine a la Policía y no quiso aceptar mi denuncia. Según ellos, deben pasar 48 horas. Luego empezaron a suponer que mi hermano estaba borracho o con otras personas. Me dijeron que es una mentira o farsa. Insistí tanto que me dieron la denuncia. Luego me dijeron que no tenían ni papel para imprimir”, explicó.

En ese trayecto, ella fue varias veces a ver cómo iba el caso; sin embargo, nunca obtenía respuesta. Han pasado ya más de cinco días y, de acuerdo a Salinas, las investigaciones recién se van a iniciar. Muchos de sus compañeros expresaron en redes sociales su malestar e incomodidad al ver que nadie investigaba sobre el hecho.

Se desconoce su paradero

Eduardo Salinas salió de su vivienda el día 29 de mayo alrededor de las 8.00 a. m. para ir a recibir un taller por parte de su exdocente de Ingeniería Química de la UNMSM, con la finalidad de tener más conocimientos y aplicarlos en un proyecto de su centro laboral. Sin embargo, nunca regresó ni se volvió a comunicar con su familia.

Su hermana denunció el hecho y manifestó que, en horas de la tarde, recibió un mensaje extraño desde el aplicativo de Messenger: “Hermanita, estoy lejos, voy a llegar tarde”.

Ese mensaje alertó a la joven, quien intentó hablarle por WhatsApp. Sin embargo, la cuenta de su hermano ya estaba bloqueada, sin foto ni descripción. Ricardo Salinas precisó que también notificaron que hubo algunas transacciones desde su cuenta bancaria para realizar un pedido e incluso, gracias al rastreo del GPS del celular, encontraron una casa abandonada desde donde se realizó la solicitud.

“Estamos dejando en manos de la Policía ahora. Mi hermana entró a la Fiscalía para entregar algunas pruebas y pedir las cámaras para saber dónde está mi hermano Eduardo. Ya han pasado días y no han hecho nada”, sostuvo.

Eduardo vestía con camisa tipo jean color celeste, jean azul marino y zapatillas cremas. Si tienes información, no dudes en comunicarte al 900 075 735.

Nueva vigilia sanmarquina

Este 2 de junio, nuevamente varios de sus compañeros saldrán a las calles para realizar una vigilia sanmarquina cerca la Depincri de Cercado de Lima en la avenida España.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) también difundió la noticia desde el último 30 de mayo.