Piura: transportistas se unirán a paro nacional el próximo 4 de julio

Luego que el Gremio de Transporte Multimodal del Perú (UGTRANM) anunciara un paro indefinido en el ámbito nacional para el proximo 4 de julio, el presidente de la Federación de Transporte Multimodal de Piura y representante de la Asociación de Mototaxistas (Fedumop), Julio Farfán Correa, confirmó su participación a esta medida de lucha.

El dirigente dijo que a través de esta medida de lucha, protestarán en contra del Poder Ejecutivo y Legislativo por incumplir el pacto que se acordó en abril en el que se comprometían a darle solución al listado de pedidos que solicitaban para mejorar la situación de los transportistas.

Mototaxistas se unen para exigir sus derechos. Foto: La República.

“Esta vez no solo saldremos a las calles para exigir que se mejoren las condiciones para todos los transportistas del Perú, sino que también pediremos la salida del presidente Pedro Castillo, congresistas y hasta el gabinete ministerial empezando por el Ministerio de Transportes por la incapacidad”, expresó Farfán.

Farfán recordó que tras el paro nacional de transportistas del 4 y 5 abril se le convocó a una reunión junto al Ministro de Transportes y su equipo de trabajo para acordar una medida que le permita al Gobierno articular prontas soluciones al pliego de reclamos que aqueja a los transportistas con la condición de suspender el paro, por lo que acordaron una ‘tregua’ por 30 días,

Sin embargo, señala que se van a cumplir dos meses de plazo en junio y no tienen respuesta positiva al respecto. “En Piura no hemos dudado de acatar nuevamente un paro hasta que nos hagan caso y los piuranos con más razón porque no es posible que tengamos el combustible más caro del país”, finalizó.