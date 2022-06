La Victoria: alumnas se pelean en la calle y terminan agrediendo a profesor

Esta mañana, dos jóvenes estudiantes del colegio Isabel La Católica en La Victoria se pelearon en los exteriores de la institución. Un docente intentó separarlas, pero resultó agredido por ambas alumnas.

Según las imágenes difundidas en redes sociales, las jovencitas, de al parecer tercero y quinto de secundaria, se agredieron mutuamente sin importarles que portaban el uniforme del centro de estudios y se encontraban en la puerta principal del colegio.

Los padres de familia mostraron su indignación tras ver las imágenes en las diferentes plataformas web, por lo que instaron a las autoridades del centro educativo a tomar acciones sobre el asunto e imponer la sanción correspondiente a las menores.

“Sí, estamos preocupados. Frente a esta situación no ha habido pronunciamiento de la dirección. No hay presencia de la Policía ni de serenazgo, los niños están expuestos. No ha habido ninguna acción en contra de estas niñas que han agredido a un profesor. Es un mal ejemplo para los niños más pequeños, ellos están pensando que esto es normal”, indicó indignada una madre de familia.

Asimismo, otra progenitora indicó que su hija le comunicó que la directora señaló que no puede intervenir en este tipo de casos porque los problemas se dieron en la parte externa del colegio y no dentro.

“Mi hija comentó que la directora no quiere hacerse cargo de nada. Que el problema fue fuera del plantel, mi hija está preocupada porque ella está en quinto de secundaria, qué pasa si la agreden también. Queremos que haya presencia de serenazgo y la Policía en la entrada y salida del colegio”, recalcó.