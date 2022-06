Familia de mujer hallada muerta en Santa Anita denuncia feminicidio y exige investigación exhaustiva

Con información de Deysi Portuguez / URPI-LR

Los deudos de Reina Fernández Saucedo (41) piden justicia luego de que fuera hallada sin vida en un edificio en Santa Anita. La mujer estaba desaparecida hace seis días y sus hijos sospechan de un amigo cercano, quien alquilaba el cuarto donde la encontraron.

“El principal sospechoso es Rogger Dixon Campaña Seminario. Ellos tenían una relación de amigos. Ella recibía mensajes acosadores, como controlándola, como de un enfermo. Yo lo conocía en persona y aparentaba ser tranquilo. Ahora no sabemos nada de él, pido que me ayuden a encontrarlo”, señaló Jefferson Pérez, el hijo mayor de la víctima.

Era una mujer que trabajaba como costurera y, a la vez, tenía una pequeña tienda para sacar adelante a sus tres hijos.

Lo último que supieron de ella fue la noche del jueves 26 de mayo, cuando le contó que se encontraría con su amigo Roger. Sin embargo, pasaron las horas y nunca volvió a casa.

Sus hijos le escribían y llamaban con insistencia, pero sin éxito. Al día siguiente recibieron un mensaje de texto desde su celular en el que indicaba que se estaba yendo a Tumbes, lo cual levantó las sospechas entre sus parientes.

Luego de varios días buscando a su madre, la tarde del miércoles 1 de junio fue encontrada sin vida. Sus familiares han requerido ayuda para que los vecinos de esa zona puedan facilitar las cámaras de seguridad y continuar con las investigaciones.

“Lo que pido es que se haga justicia, que no quede impune esto. Que estemos unidos porque este no es un solo caso, son miles de caso que pasan a diario y muchos se quedan impune. La justicia a veces se hace de la oreja gorda y no escucha. No quiero que este sea un caso más”, sostuvo su hijo, quien —en compañía de sus parientes— manifestó su deseo de hacer público el nombre de su madre.

