Cajamarca: población dejó de usar mascarilla pese a lejanía de meta de terceras dosis

Por estos días, la población de la región Cajamarca ha relajado uno de los principales protocolos de bioseguridad contra la COVID-19, como es el uso obligatorio de la mascarilla. A pesar de que el avance de terceras dosis aún está cerca del 60%, y no del 80 % para dejar de lado los barbijos en espacios públicos, algunas personas se arriesgan a nuevos contagios de la enfermedad.

Fue el director regional de Salud de Cajamarca, Pedro Cruzado Puente, quien dio a conocer este preocupante escenario. Según explicó, la amenaza de una eventual cuarta ola pandémica obliga a la población a reflexionar sobre el nivel de protección que existe ante un nuevo embate del SARS-CoV-2. Enfatizó que la tercera y cuarta dosis de la vacuna son fundamentales.

“En la actualidad, con segunda dosis, tenemos casi el 80% (de la población), pero, con terceras dosis, todavía no llegamos al 60%, y lo ideal es llegar al 80%. Aún permanece el uso de la mascarilla, porque no estamos todos vacunados. Vemos a mucha población que no la está usando”, indicó el funcionario en declaraciones recogidas por Radio Continente de Cajamarca.

El director regional de Salud invocó a la población a acudir a los vacunatorios para recibir la dosis que les corresponde. Foto: La República.

Al respecto, Cruzado Puente señaló que desde la Dirección Regional de Salud (Diresa) trabajan por fortalecer los mensajes dirigidos a la población con el objetivo de incentivar la inmunización, tanto en los grupos vulnerables, como los adultos mayores y los niños. “En esta cuarta ola, la población tiene que entender que pueden haber algunas fatalidades si no se está protegido”, finalizó.