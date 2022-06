Arequipa: familia pide investigación para esclarecer muerte de joven estudiante

Los familiares de Jonathan Cueva Flores (23) exigen una exhaustiva investigación a la Policía nacional para que se esclarezca su deceso. El joven fue encontrado muerto el último domingo por la tarde debajo del puente Tingo en Arequipa. La necropsia arrojó asfixia mecánica por ahogamiento.

Leslie, su hermana, contó que horas antes de que perdieran contacto con su hermano la noche del último sábado 28 de mayo, él le pidió ayuda y le indicó que unos sujetos querían arrojarlo a un hueco.

Ese mismo sábado por la tarde, Jonathan les contó a su mamá y a su hermana que unos amigos del trabajo lo invitaron al club Ocean, ubicado en la avenida Parra, con motivo de su próximo cumpleaños, que iba a celebrarse el 31 de mayo. Estuvo unas horas con ellos, pero luego Jonathan se habría encontrado con otros conocidos suyos en el lugar y se cambió de mesa. En los videos que el local facilitó a la familia se ve a Jonathan salir solo del lugar.

“Era ese el momento en donde estaba conversando conmigo por celular. Le pedí que me diera su ubicación, pero solo me decía que estaba caminando por un puente y un callejón. Era extraño porque no quería darme su ubicación, como si estuviera alguien a su lado. Luego me volvió a llamar y me pidió ayuda, pero después ya no contestó”, contó Leslie.

Esa noche y en la madrugada del día siguiente, la familia estaba buscándolo, hasta que, en la tarde, la Policía lo encontró en la ribera del río Chili, debajo del puente Tingo. “No se cayó, porque no tenían ninguna fractura, y tampoco le robaron, porque tenía sus documentos y su celular. Encontraron moretones en sus manos como si lo hubieran estado sosteniendo y ahogándolo a la vez. A mi hermano lo mataron”, sostuvo Leslie.

Su padre no cree además que su hijo haya tenido problemas con alguna otra persona. “No tenía problemas. Mi hijo se acababa de graduar y tenía varias alternativas de trabajo. Queremos que revisen las cámaras del lugar para poder encontrar a los responsables. No hay detenidos ni sospechosos, nada”, indicó su padre. La familia hoy realizó un plantón en la plaza de Armas de Arequipa.