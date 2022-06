San Martín de Porres: víctima de robo volcó su auto para evitar ser asaltado

En San Martín de Porres se produjo una intensa balacera luego de que un delincuente intentará robar el auto de un hombre. La víctima es esposo de una agente policial y sufrió el asalto cuando retiraba su auto de la cochera de su vivienda.

Según información de Latina Noticias, el agraviado fue encañonado alrededor de las 6.00 a. m. de este 1 de junio. Posteriormente, un delincuente subió a su vehículo; sin embargo, la víctima retrocedió hasta dar con una berma central donde dio una vuelta de campana producto de la velocidad.

Durante esta acción, el criminal empezó a lanzar disparos al aire para que el ciudadano evite moverse. Además, el perjudicado recibió un impacto de bala en el abdomen, por lo que terminó malherido.

Tras el incidente, la víctima pidió ayuda a los vecinos para que atrapen al delincuente. Gracias a ello, el ladrón fue capturado por los residentes de la zona. Mientras tanto, sus cómplices huyeron del lugar a bordo de motocicletas y autos.

“Ha sido un intento de robo del vehículo. Ha sido planeado. Mi amigo ha tenido que meterse en contra porque no se ha querido robar el carro”, acotó uno de los vecinos del sector.